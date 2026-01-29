“Organize İşler”, “Hokkabaz” ve “Vay Başıma Gelenler” gibi yapımlarda rol alan oyuncu Metin Keçeci, icralık olduğunu açıklayarak yaşadığı zor günlerle gündeme gelmişti. Arkadaşlarına ve Yılmaz Erdoğan’a yönelik sitemkar ifadeleriyle dikkat çeken Keçeci, son olarak bir film galasında görüntülendi.

“Çok Güzel Hareketler Bunlar” programıyla tanınan oyuncu Metin Keçeci, geçtiğimiz aylarda yaşadığı maddi sıkıntılarla gündeme gelmişti. Bir röportajında icralık olduğunu ve yaşadığı evi boşaltmak zorunda kaldığını açıklayan Keçeci, bu süreçte psikolojik olarak da zor günler geçirdiğini ifade etmişti.

“CENAZEME KİMSE GELMESİN”

Zaman zaman duygusal anlar yaşayan oyuncu, yaşadıkları nedeniyle intiharın eşiğine geldiğini söylemiş, kendisini bu duruma getirenlere sitem ederek, “Beni bu hale getiren kim varsa cenazeme gelmesin” sözleriyle dikkat çekmişti.

GALADA ORTAYA ÇIKTI

Yaşadığı sıkıntıların ardından Metin Keçeci, TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Vefa Sultan” dizisinin oyuncu kadrosuna dahil edildi. Bir süredir gözlerden uzak olan oyuncu, aylar sonra katıldığı bir film galasında objektiflere yansıdı. Keçeci’nin son görüntüsü sosyal medyada “toparlanmış”, “iyi görünüyor” şeklinde yorumlandı.

“Cenazeme kimse gelmesin” demişti! Metin Keçeci galada ortaya çıktı

ÇÖPTEN KARTON TOPLARKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Öte yandan Keçeci, geçtiğimiz haftalarda çöpten karton toplarken görüntülenmişti. Kartonlarla birlikte otobüse binen oyuncunun bu görüntüleri gündem olurken, Keçeci konuyla ilgili yaptığı açıklamada kartonları taşınma sırasında kullanmak amacıyla topladığını belirtmişti.

Oyuncu, borçları nedeniyle evinden çıkmak zorunda kaldığını daha önce kamuoyuyla paylaşmıştı.

