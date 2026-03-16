Borusan Next ile Togg iş birliğiyle, Trumore kullanıcıları araç satış sürecini tek uygulama üzerinden başlatıp anlık fiyat teklifi alabilecek; mart ayına özel kampanyada satış yapanlara Trugo’dan 5 bin TL değerinde hediye verilecek.

ALİ ÇELİK - Borusan Next ile Togg’un dijital deneyim platformu Trumore arasında hayata geçirilen entegrasyon sayesinde Trumore kullanıcıları araç satış süreçlerini tek uygulama üzerinden hızlı ve kolay şekilde başlatabiliyor.

Araç bilgilerini giren kullanıcılara, Borusan Next’in fiyat değerleme sistemi üzerinden Trumore uygulamasında anlık teklifi yapılıyor. Yine uygulama üzerinden oluşturulan talepler doğrudan Borusan Next sistemine aktarılırken, profesyonel ekiplerce yönetilen ekspertiz ve satış süreciyle kullanıcı deneyimi bir üst seviyeye taşınıyor. Ayrıca mart ayına özel kampanyada aracını Trumore üzerinden Borusan Next’e satan kullanıcılar, Togg’un şarj ağı Trugo’dan 5 bin TL değerinde hediye kazanıyor.



