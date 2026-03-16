Gürsel Tokmakoğlu, İran savaşında planların tutmadığına dikkat çekerek “Savaş başladığı noktadan çok farklı bir durumda. Kendi içinde derinleşti, sorun büyüdü, kontrol etmek zorlaştı. Artık öngörülerek tespit edilemeyecek bir hâl aldı” dedi.

YEŞİM ERASLAN - “Hedef İran rejimi” denildi unutuldu, muhaliflere rejimi ele geçirme çağrısı tutmadı, “Yeni lideri ben seçeceğim” lafı tarih oldu, Hürmüz Boğazı’nın kapalı tutulması restine karşılık Hark Adası vuruldu...

ABD-İsrail ve İran savaşında 16. gün geride kalırken Orta Doğu’da gerilim her geçen gün daha da tırmanıyor. İran yönetimi, Arap ülkelerindeki sivil hedeflere saldırıların arkasında Tel Aviv’in olduğunu dile getirirken, İsrail, Tahran’ın altyapısını hedef almayı sürdürüyor, ABD ise kritik Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için diğer ülkelerden savaş gemileri göndermesi çağrısında bulundu. Savaşın seyrini gazetemize değerlendiren Hava Kuvvetleri İstihbarat Eski Daire Başkanı emekli Albay Gürsel Tokmakoğlu, İran’ın “Öyle bir durum oluşturalım ki ABD kontrol edemesin” stratejisi belirlediğini ve buna göre adım attığını ifade etti.

BEN YANDIM SİZ DE YANIN

İran’ın “Ben yandım siz de yanın” bakış açısı ile ilerlediğini ifade eden Tokmakoğlu “ABD, olayları bu noktada bırakır ve çıkarsa bu iyi bir savaştan çıkış anlamına gelmez. Bölgede durumu toparlayarak çıkması lazım. Bunun için de petrol ortaklarını duruma dâhil olmaya zorlayabilir ve baskı aracı olarak kullanabilir. ABD’de üstenci bir bakış söz konusu. ‘Sen Hürmüz Boğazı’nı kapatırsan ben de Hark Adası’nı vururum’ diyor ve vuruyor. Konu tamamen çıkmaza girdi, iş restleşmeye döndü. İran buna ne kadar dayanacak, halk ne kadar zarar görecek bunu bilemiyoruz. İran’ın askerî kapasitesi ortadan kalktı, halkı elinde tutarak zafer elde etmeye çalışacak” dedi.

KARANLIK BİR NOKTADAYIZ

Emekli Albay Tokmakoğlu, ABD’nin İran’a asker gönderme iddialarına ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

ABD, İran’a asker sokarsa çıkışı nasıl olacak? Bir kara harekâtı değil ama özel harekât noktasında bir asker gönderme durumu olursa avantaj elde edebilir mi, açıkçası bekleyip göreceğiz. Ayağı yere basan adamı geri çekmek zordur. Savaş başladığı noktadan çok farklı bir durumda. Kendi içinde derinleşti, sorun büyüdü, kontrol etmek zorlaştı. Savaş artık öngörülerek tespit edilemeyecek bir hâl aldı. Çok daha kontrolsüz ve karanlık bir noktadayız. Savaşın başında söylendiği 4-6 haftada biter durumunun ötesine geçildi. Bu noktadan sonra ABD biraz da iç seçim dengesine bakarak kendine göre bir yol izleyecektir.

