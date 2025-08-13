Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Antalya konserinde olay! Bülent Ersoy 'seyirciye küfür etti' iddiasına sert çıktı

Antalya konserinde olay! Bülent Ersoy ‘seyirciye küfür etti’ iddiasına sert çıktı

Bülent Ersoy, Antalya konserinde seyirciye küfür ettiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Sözlerinin espri amaçlı olduğunu belirten sanatçı, küfrün kendisine ve yakın bir dostuna yönelik olduğunu vurgulayarak, “54 yıldır olduğu gibi bugün de seyircimin hizmetkarıyım” dedi.

Bülent Ersoy, Antalya konserinde seyirciye küfür ettiği yönündeki iddiaları reddetti. Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayı kendi ağzından anlattı ve hakkındaki iddialara sert tepki gösterdi.

“SEYİRCİM BENİM BAŞ TACIMDIR”

Asılsız suçlamalarla karşılaştığı için üzüldüğünü belirten şarkıcı, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“54 yıllık sanat hayatımda, böylesine mesnetsiz ve hakikatten uzak ithamlarla karşı karşıya bırakılmak; ömrünü Türk müziğine ve aziz milletine adamış bir sanatkâr için son derece incitici ve üzücüdür... Bugün bazı mecralarda yer alan ‘Seyircisine hakaret etti’ şeklindeki haberler, tamamen manipülasyon ürünü ve gerçeğin çarpıtılmış halidir. Benim için siz, aziz ve muhterem dinleyicilerim, her daim baş tacım, velinimetim ve yıllardır en büyük kıymetlim oldunuz. Bu sebeple, hakikati kendi dilimden, bizzat size iletmek boynumun borcudur. Çok kıymetli, değerli, kadim dostum Sayın Orhan Gencebay üstadın kürdilihicazkâr makamındaki şaheseri ‘Bir Teselli Ver’ eserini seslendirirken, şarkının meyan kısmında basmış olduğum tiz seslerdeki hâkimiyetimin verdiği coşku ve ardından gelen alkış tufanının oluşturduğu hissiyatla, kendime iltifat olarak ‘Ne güzel okudun Bülent’ manasında bu ifadeyi esprili bir dille öncelikle kendi kendime kullandım. Ardından, VIP en önde oturan Kıbrıslı yakın dostum İpek Hanım'a yönelip, tekil şahıs ifadesindeki ‘kız’ kelimesini kullanmam, zaten genele hitap etmediğimin tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açık ve net bir kanıtıdır. Eğer bu söz, iddia edildiği gibi tüm salonu izdihamla dolduran 4.500 değerli dinleyicime hitaben sarf edilmiş olsaydı, başım dimdik yukarıda ve yüzüm tüm salona dönük bir şekilde olurdu. Şunu herkes bilsin ki; 54 yıllık sanat hayatım boyunca beni ben yapan Türk halkına asla saygısızlık etmedim, etmem de mümkün değildir. Bugüne kadar böyle bir durum yaşanmamışken, 54 yıl sonra böyle bir davranış sergilemem zaten söz konusu olamaz. Seyircim, benim velinimetim, baş tacımdır.”

“ALLAH’TAN BAŞKA KİMSEDEN KORKMAM”

54 yıldır Türk halkının kalbinde yer aldığının altını çizen Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ve buradan ilan ediyorum: Benim seyircimle arama girmek hadsizliğinde bulunanlar, her zamanki gibi avuçlarını yalamaya devam edeceklerdir... Hiç kimsenin gücü, bu büyük sevgi, saygı ve sevdayı yok etmeye yetmez ve yetmeyecektir de... Ben, Türk halkının kalbinde kök salmış bir Bülent Ersoy'um ve 54 yıldır olduğu gibi bugün de onların hizmetkârıyım. Beni bilen bilir... Ben Allah'tan başka kimseden korkmam.”

“TEK KİŞİLİK BİR ORDUYUM”

“Halkı kandıranlarla hesabım henüz bitmedi ve bitmeyecek” diyen Ersoy sözlerini şöyle noktaladı:

“NOT : Bu arada, bir önceki kamuoyu bilgilendirmemde bahsetmiş olduğum üzere, geçen söylemlerimin de sonuna kadar arkasında durduğumu ve duracağımı siz, sayın musiki severlere bir kez daha bildirmekte fayda mülahaza ediyorum. Bu konu burada kapanmayacak, kapatmayacağım. Çünkü ben, yeri geldiğinde tek kişilik bir orduyum. Halkı kandıran yüzsüzlerle hesabım bitmedi, bitmeyecek de...!!!”

