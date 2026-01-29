Gaziantep'te TAG Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 3 kardeş hayatını kaybetti. Kardeşlerin, Afyonkarahisar'dan yeni aldıkları araçla memleketleri Gaziantep'e dönerken kaza yaptıkları öğrenildi. Olay sonrası tır sürücüsü gözaltına alındı.

YENİ ALDIKLARI ARAÇLA KAZA YAPTILAR

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, Afyonkarahisar'dan yeni aldıkları araçla memleketleri Gaziantep'e varmak üzere olan Nihat (53), Hüseyin (50) ve Aydın Dündar isimli kardeşlerin bulunduğu otomobil, E.A. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

Yeni aldıkları araçla memleketlerine dönüyorlardı! Feci kazada 3 kardeş can verdi

3 KARDEŞ CAN VERDİ

Kaza sonrası otomobil hurdayı dönerken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde otomobilde bulunan Nihat, Hüseyin ve Aydın Dündar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Feci kazada hayatını kaybeden üç kardeşin cenazesi, olay yerinde ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Tır sürücüsü E.A.'nın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

