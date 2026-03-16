98. Oscar gecesinde En İyi Yabancı Film Ödülü'nü anons eden Javier Bardem, İsrail’i protesto etti, sahneden “Özgür Filistin” mesajı verdi. Bardem, 2003’te Irak Savaşı’na karşı taktığı “Savaşa hayır” rozetini seneler sonra yine göğsünde taşıdı. Rozetin hemen altındaki Hanzala figürü dikkatlerden kaçmadı.

Birbirinden başarılı yapımların yarıştığı 98. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. One Battle After Another ve Sinners filmlerinin öne çıktığı geceye damga vuran isimlerden biri de İspanyol oyuncu Javier Bardem oldu.

Özel hayatında savaş karşıtı söylemleri ile adından söz ettiren usta oyuncu 98. Oscar Ödülleri töreninde En İyi Yabancı Film Ödülü'nü anons etmek için sahneye çıktı.

Oscar'a Javier Bardem damgası! 23 yıl sonra aynı rozeti taktı, tüm salon alkışladı

23 SENE SONRA AYNI ROZET

İspanyol oyuncu geceye İsrail'i protesto etmek için, 2003’te Irak Savaşı’na karşı taktığı “No a la guerra” (Savaşa hayır) rozeti ve Hanzala figürüyle katıldı.

Oscar'a Javier Bardem damgası! 23 yıl sonra aynı rozeti taktı, tüm salon alkışladı

'ÖZGÜR FİLİSTİN' MESAJI VERDİ

En İyi Yabancı Film Ödülü'nü anons etmek üzere sahneye çıkan Javier Bardem, "No to war. Free Palestine." (Savaşa hayır. Özgür Filistin!) diyerek tüm dünyaya seslendi.



Kırmızı halıda gazetecilerin sorularını cevaplayan Bardem, rozeti ile ilgili şunları söyledi;

'2003 yılında Irak Savaşı sırasında taktığım rozeti takıyorum; o yasadışı bir savaştı. Şimdi 23 yıl sonra, Trump ve Netanyahu tarafından başka bir yalanla oluşturulmuş başka bir yasadışı savaşla karşı karşıyayız.'

