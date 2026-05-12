Belçika’da hükümetin ekonomi ve emeklilik politikalarına tepki gösteren binlerce kişi genel greve gitti. 40 bin kişinin katıldığı eylemler nedeniyle ülkede uçuşlar iptal edilirken, toplu taşıma ve şehir içi ulaşım büyük ölçüde durma noktasına geldi.

Belçika'da hayat, hükümetin ekonomi ve emeklilik politikalarına karşı düzenlenen geniş çaplı genel grev nedeniyle adeta durdu. Ülkenin üç büyük sendikasının çağrısıyla gerçekleşen eylemlere yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı bildirildi.

Brüksel başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen gösterilerde artan yaşam maliyetleri, enerji fiyatları ve planlanan emeklilik reformuna tepki gösterildi. Sendikalar, hükümetin çalışanların alım gücünü zayıflattığını savunarak sosyal hakların korunması çağrısında bulundu.

ULAŞIM ADETA DURDU

Grev nedeniyle ülke genelinde ulaşım ciddi şekilde aksadı. Zaventem Uluslararası Havalimanı’nda uçuşların yarısı iptal edilirken, Charleroi Havalimanı’nda tüm seferlerin durdurulduğu açıklandı. Brüksel ve diğer bölgelerde toplu taşıma hizmetleri ise asgari düzeyde sürdü.

Ülkede tren seferleri aksamadı ancak trenler göstericileri başkent Brüksel'e taşımak için kullanıldı. Brüksel'de hayat durma noktasına geldi. Birçok çalışan işe gitmeyerek greve evinden destek verdi.

"SOSYAL POLİTİKALAR GERİ ÇEKİLSİN" TALEBİ

Brüksel sokaklarında sabah saatlerinden itibaren toplanan göstericiler, Kuzey Tren İstasyonu’ndan Midi İstasyonu’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Göstericiler, hükümete karşı pankartlar taşıyarak sosyal politikaların geri çekilmesini talep etti.

Gösteriler genel olarak sakin geçerken, bazı grupların hükümet ortağı bir partinin genel merkezine yönelik küçük çaplı taşkınlık girişiminde bulunduğu, ancak olayların kısa sürede kontrol altına alındığı bildirildi.

Sendikalar, hükümetin geri adım atmaması halinde eylemlerin süreceğini belirtirken, hükümet kanadı ise sosyal destek sisteminde reformların devam edeceğini vurguluyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası