Spotify 20. yıl dönümüne özel etkinliği duyurdu! Spotify uygulamanın 20. yılının şerefine kullanıcılara kişiselleştirilmiş verilerini görüntüleme imkanı verirken uygulamada 12 Mayıs 2026 tarihinde akşam saatlerinde erişim sorunları yaşanmaya başlandı. Birçok kullanıcı ''Spotify çöktü mü, sorun mu var, neden çalışmıyor?'' gibi soruları gündeme taşıdı.

Dünyanın en çok kullanılan dijital müzik platformlarından Spotify’da 12 Mayıs Salı akşamı erişim problemleri yaşanmaya başladı. Uygulamaya giriş yapamayan ya da şarkı oynatma sırasında donma sorunu yaşayan kullanıcılar sosyal medyada peş peşe paylaşım yaptı. Kısa süre içinde “Spotify çöktü mü?”, “Spotify neden çalışmıyor?” ve “Spotify’a erişim sorunu mu var?” soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasına girdi.

Spotifyda sorun mu var, neden çalışmıyor? 20. yıl etkinliği sonrası erişim sorununa Spotifydan açıklama!

12 Mayıs 2026 Salı akşamı itibarıyla Spotify kullanıcılarının önemli bir bölümü platforma erişimde problem yaşadı. Downdetector üzerinden yapılan hata bildirimleri hızla yükselirken sorunun 20. yıl dönümü etkinliğinden kaynaklı yoğunluk olduğu düşünülüyor.

Spotify tarafından yapılan resmi açıklamada ise sorunun kısa süre içerisinde giderileceği aktarıldı. Spotify Status resmi hesabından yapılan duyuruda ''Şu anda uygulamayla ilgili bazı sorunların farkındayız ve bunları kontrol ediyoruz!'' ifadelerine yer verildi.

