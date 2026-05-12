Osasuna - Atletico Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? İşte muhtemel 11
İspanya La Liga’da sezonun son haftalarına girilirken kritik mücadeleler futbolseverleri ekran başına toplamaya devam ediyor. 36. hafta karşılaşmalarında Atletico Madrid, deplasmanda Osasuna ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler ''Osasuna - Atletico Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta?'' merak ederken maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler de netlik kazandı.
Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini korumak isteyen Diego Simeone'nin ekibi El Sadar Stadı'nda önemli bir sınava çıkacak. La Liga'da geride kalan 35 hafta sonunda Atletico Madrid topladığı 63 puanla 4. sırada yer alırken ev sahibi Osasuna 42 puanla 11. sırada bulunuyor.
OSASUNA - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İspanya La Liga’da haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Osasuna - Atletico Madrid maçı S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
OSASUNA - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
La Liga’nın 36. haftasında oynanacak Osasuna - Atletico Madrid maçı, 12 Mayıs 2026 Salı günü oynanacak. Estadio El Sadar’da oynanacak mücadelede ilk düdük 22.30’da çalacak.
OSASUNA - ATLETICO MADRID MUHTEMEL 11
Osasuna: A. Fernandez, Rosier, Boyomo, Catena, Galan, Moncayola, Torro, Ruben Garcia, Oroz, Moro, Budimir.
Atletico Madrid: Oblak, Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Llorente, Koke, Mendoza, Almada, Sorloth, Lookman.