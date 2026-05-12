Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Championship play-off yarı finali rövanş maçında Millwall ile karşılaştı. İngiliz ekibinin Premier Lig'e yükselip yükselmediği finalde karşılaşacağı rakip ve play-off final maçı tarihi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

İngiltere Championship’te sezonun en kritik maçlarından biri Millwall ile Hull City arasında oynandı. İlk maçta golsüz eşitlikle sahadan ayrılan iki takımın rövanş mücadelesinde kazanan taraf belli oldu. Peki, Hull City Premier Lig'e çıktı mı, play-off final maçı ne zaman?

HULL CİTY PREMİER LİG'E ÇIKTI MI?

Hull City, Championship play-off yarı final rövanş maçında deplasmanda Millwall’u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Londra’daki The New Den Stadı’nda oynanan mücadelede Hull City’ye galibiyeti getiren golleri Mohamed Elbachir Belloumi ve Joe Gelhardt kaydetti. İlk maçın golsüz sona ermesinin ardından rövanşta üstün bir oyun ortaya koyan Hull temsilcisi, adını Wembley’de oynanacak finale yazdırmayı başardı.

Ancak Hull City henüz Premier Lig’e yükselmedi. İngiltere Championship play-off sistemine göre finale kalan takım, tek maç üzerinden oynanacak finali kazanması halinde Premier Lig bileti alacak. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kulüp, daha önce 2008 ve 2016 yıllarında play-off finalini kazanarak Premier Lig’e yükselmişti. Taraftarlar şimdi üçüncü kez aynı başarıyı tekrarlayıp tekrarlayamayacaklarını merak ediyor.

HULL CİTY PLAY-OFF FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Hull City’nin Championship play-off final maçı 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. İngiltere futbolunun en prestijli statlarından biri olan Wembley Stadı’nda yapılacak karşılaşma, Premier Lig’e yükselecek son takımı belirleyecek.

HULL CİTY PLAY-OFF FİNAL MAÇI RAKİBİ KİM?

Hull City’nin finaldeki rakibi Southampton ile Middlesbrough arasında oynanan yarı final eşleşmesinin ardından belli olacak. Rövanş karşılaşmasının ardından finale yükselecek ekip, Wembley’de Hull City’nin rakibi olacak.

