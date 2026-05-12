Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de Ederson, Türkiye'den ayrıldı
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde kırmızı kart görerek sezonu erken kapatan Ederson, ülkesi Brezilya'ya gitti.
Süper Lig'deki Galatasaray derbisinde kırmızı kart görmesinin ardından 3 maç ceza alan ve sezonu kapatan Brezilyalı file bekçisi Ederson, ülkesine gitmek için teknik heyetten izin aldı.
DÜNYA KUPASI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRECEK
Teknik heyetin izni sonrası ülkesi Brezilya'ya giden 32 yaşındaki futbolcu, ülkesinde 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürecek. Fenerbahçe'de bu sezon 36 maçta görev yapan Ederson, kalesinde 35 gol gördü ve 13 maçta kalesini gole kapattı.
