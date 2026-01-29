Kemik ve kas sağlığından bağışıklığa kadar pek çok hayati işlevi etkileyen D vitamini eksikliğinin kadınlarda daha yaygın. Güneş ışığından yeterince faydalanılamamasının temel neden olduğunu belirten Dr. Füsun Topçugil, özellikle şehir hayatı ve günlük rutinler nedeniyle kadınların D vitamini düzeylerini mutlaka kontrol ettirmesi gerektiğini vurguluyor.

Kemik ve kas sağlığının korunması, bağışıklık sisteminin düzenlenmesi ve birçok metabolik sürecin sağlıklı işlemesi açısından temel bir role sahip olan D vitamini eksikliğine, kadınlarda daha sık rastlanıyor.

D vitamininin en önemli kaynağının, ciltte güneş ışınları aracılığıyla gerçekleşen sentez olduğu söyleyen iç hastalıkları uzmanı Dr. Füsun Topçugil, “Ancak günümüzde şehir hayatı, kapalı alanlarda uzun süre vakit geçirilmesi ve güneşten korunma alışkanlıklarının artması, bu sentezi önemli ölçüde sınırlandırmaktadır. Kadınlarda özellikle çalışma şartları, ev içi hayat düzeni ve günlük rutinlerden dolayı güneş ışığından yeterince faydalanılmaması, D vitamini eksikliğinin sık görülmesine zemin hazırlıyor. Bu sebeple kadınların mutlaka D vitamini düzeyini ölçtürmesi gerekir” dedi

Haberle İlgili Daha Fazlası