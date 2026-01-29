Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile basın toplantısı düzenliyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Ankara'da resmi törenle karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak basın toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 4. Toplantımızı biraz önce tamamladık. Aziz kardeşim Mirzoyev'e Türkiye'ye hoşgeldiniz ve sefalar getirdiniz diyorum.

Özbekistan'ın uluslararası planda yükselen yıldızını destekliyoruz. Ülkeler arası dayanışmayı sürekli yükselterek, kapsamlı stratejik ortaklığa çıkardık.

İki ülke kurumları işbirliği içinde çalışıyor. 4+4 ortak mekanizmasının birinci toplantısına Ankara'da ev sahipliği yaptık. Birçok projeyi birlikte hayata geçirdik. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara yakında ulaşacağımızı düşünüyorum.

Türkiye olarak Özbekistan'ın refahına katkı sunma noktasında elimizden geleni yapmaya hazırız.

15 Aralık''ın Dünya Türk Dili olarak kutlanmasında Şevket kardeşimin önemli çabaları olmuştur. Buradan bir kez daha teşekkür ediyorum.

Özbekistan İsrail'in Gazze işgaline karşı durma konusunda ilkeli bir tutum sergilemiştir. İnsanlığımızın sınandığı bir dönemde mazlumların yanında duran Özbek kardeşimi bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Özbek kardeşlerimizin konu Türkiye olunca sıkça kullandığı bir ifade var: "Dilimiz bir, gönlümüz bir" Acımız da bir, gönlümüz de bir. Hüznümüz de bir, sevincimiz de bir."

Haberle İlgili Daha Fazlası