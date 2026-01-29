Türkiye ile Özbekistan, madencilikte stratejik iş birliği için imza attı. Bakan Alparslan Bayraktar, mutabakat zaptıyla kritik mineraller ve nadir toprak elementlerinde somut projelerin hayata geçirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Türkiye ile Özbekistan arasında madencilik sektörünü kapsayan yeni bir iş birliği süreci başlatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Özbekistan Maden Endüstrisi ve Jeoloji Bakanı Bobir İslamov, iki ülke arasında madencilik alanındaki ortak çalışmaları güçlendirmeyi amaçlayan mutabakat zaptını imzaladı.

Bakan Bayraktar, yapılan anlaşmayla kritik mineraller ve nadir toprak elementlerine yönelik bilgi alışverişinin artırılacağını, Ar-Ge faaliyetlerinin destekleneceğini ve sahada karşılık bulacak ortak projelerin hayata geçirileceğini ifade etti.

Bu kapsamda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Özbekistan Maden Endüstrisi ve Jeoloji Bakanı Bobir İslamov arasında "Madencilik Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

KRİTİK MİNARELLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ ADIM

Bakan Bayraktar, konuya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev’in eşbaşkanlıklarında gerçekleştirilen Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4. Toplantısı’na iştirak ettik.

Toplantının ardından liderlerin huzurunda, ‘Madencilik Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı’nı imzaladık. Anlaşma ile kritik mineraller ve nadir toprak elementleri alanlarında bilgi paylaşımı, araştırma-geliştirme ve somut projelerin hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Atılan imzaların, liderlerin koyduğu ticaret hacmi hedefine ulaşılması için önemli bir adım olacağına inanıyor, ülkelerimiz adına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

