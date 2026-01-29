Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Beşşar Esad’ın Moskova’daki varlığına ilişkin konuştu. Lavrov, Esad’ın Suriye’de herhangi bir siyasi rol üstlenmediğini vurgularken, Rusya-Suriye ilişkilerinin yeni dönemde de devam edeceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk medyasında ilk yüz yüze röportajını Türkiye Gazetesi yazarı Sevil Nuriyeva’ya verdi.

Röportajda Suriye başlığı öne çıkarken, Lavrov’un Beşşar Esad’ın mevcut konumuna ilişkin sözleri dikkat çekti.

"ESAD İNSANİ GEREKÇELERLE ÜLKEDE"

Lavrov, Moskova’da ikamet eden Beşşar Esad hakkında yöneltilen adli kovuşturma taleplerine ilişkin soruya net bir cevap verdi. Esad’ın Suriye’de herhangi bir siyasi rolü bulunmadığını vurgulayan Lavrov, sürecin insani gerekçelerle yürütüldüğünü ifade etti.

Lavrov, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Bu soru uzun zamandır gündemimizde değil. Ortaklarımız her şeyin nasıl olduğunu çok iyi biliyor. Beşşar Esad'ın ailesiyle birlikte Aralık 2024'te, şehirlerde çatışmaların yaşandığı ve duygusal durumdaki insanların ona ölüm tehditleri savurduğu bir dönemde Rusya Federasyonu'na nasıl geldiğinin farkındalar.

Ona bu imkan tamamen insani nedenlerle sağlandı ve kendisi de bunu kullandı. Eğer ülkemizin iç yaşamını takip ediyorsanız, Beşşar Esad'ın Suriye işlerinde herhangi bir rol oynamadığını görebilirsiniz.”

“SURİYE İLE STRATEJİK VE TARİHİ BAĞLARIMIZ VAR”

Röportajın Suriye bölümünde iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihsel arka planına da değinen Lavrov, Moskova-Şam hattındaki bağların onlarca yıla dayandığını söyledi.

Lavrov, Rusya’nın Suriye’nin devletleşme sürecine verdiği desteği hatırlatarak şunları kaydetti:

“Biliyor musunuz, Suriye Arap Cumhuriyeti ile -Hafız Esad döneminden başlayarak- onlarca yıllık, uzun ve çok iyi ilişkilerimiz var. Sovyetler Birliği'nin Suriye'nin bağımsızlığını desteklemesi, devlet olma sürecine, ekonomik temellerine, ulaşım altyapısına, silahlı kuvvetlerine ve savunma kapasitesine yardım etmesi düşünüldüğünde, bunlar stratejik anlamı olan ilişkilerdir.”

Lavrov, bu ilişkilerin sadece siyasi değil, ekonomik, askeri, kültürel ve insani alanları da kapsadığını vurguladı.

“TEMASLAR KESİNTİSİZ DEVAM ETTİ”

Suriye’de yaşanan yönetim değişimi sonrasında da temasların sürdüğünü belirten Lavrov, yeni dönemde diyalog kanallarının açık tutulduğunu ifade etti:

“Aralık 2004'ten 2024'e uzanan süreçte, Şara'nın ekibiyle iktidara geldiği olaylar yaşandığında, biz neredeyse hiç ara vermeden görüşmelere başladık. Suriyeli ortaklarımız da temasları sürdürme konusunda karşılıklı arzumuzu teyit ettiler.”

