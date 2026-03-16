İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, İslam başkentlerine hitaben yayımladığı 6 maddelik mektupta sessizliği sert bir dille eleştirdi: Müzakere masasında aldatılan, sahasında vurulan bir İran varken; safınız neresi, bu nasıl Müslümanlık?

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Müslümanlara ve İslam ülkelerinin yönetimlerine yönelik hazırladığı 6 maddelik bir mektup yayımladı.

Laricani, mektubunda ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü operasyonları eleştirerek, İslam ülkelerinin dayanışma ve birlik içinde hareket etmesi çağrısında bulundu.

Laricani, "İran, müzakereler sürerken ABD ve siyonist rejimin gerçekleştirdiği aldatıcı bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Bu saldırının amacı İran’ı parçalamaktı. İslam Devrimi’nin büyük ve fedakar lideri ile birlikte bazı siviller ve askeri komutanlar şehit edildi. Ancak bu saldırı İran halkının milli ve İslami direnişiyle karşılaştı" dedi.

"İRAN HALKINA YARDIM EDİLMEDİ"

İslam ülkelerinin büyük bölümünün İran’a destek vermediğini savunan Laricani, "Bildiğiniz gibi, nadir bazı siyasi açıklamalar dışında hiçbir İslam devleti İran halkına yardım etmedi. Ancak İran halkı güçlü iradesiyle kötü niyetli düşmanı bastırdı ve bugün düşman, içine düştüğü bu stratejik çıkmazdan nasıl kurtulacağını bilemez durumdadır" ifadelerini kullandı.

"BU NASIL BİR MÜSLÜMANLIK?"

İslam ülkelerinin tutumunu eleştiren Laricani, "İran, büyük ve küçük şeytana (ABD ve İsrail) karşı direniş yoluna devam etmektedir. Ancak İslam devletlerinin davranışı, Peygamber Efendimizin ‘Kim birinin 'Ey Müslümanlar' diye yardım çağrısı yaptığını duyar da ona karşılık vermezse Müslüman değildir’ sözüyle çelişmiyor mu? Bu nasıl bir Müslümanlıktır?" dedi.

İran'da saldırılarda öldürülen komutanlar için düzenlenen cenaze töreninden

"SİZ HANGİ TARAFTASINIZ?"

Bazı ülkelerin İran’a yönelik eleştirilerine de değinen Laricani, "Bazı ülkeler ise daha da ileri giderek, İran’ın kendi topraklarındaki ABD üslerini ve ABD ile İsrail’in çıkarlarını hedef aldığı gerekçesiyle İran’ın kendilerine düşman olduğunu söyledi.

İran, sizin ülkelerinizde bulunan ABD üslerinden İran’a saldırı yapılmasına karşı elleri bağlı mı beklemelidir? Bu sadece bir bahane üretmektir. Bugünkü mücadelede bir tarafta ABD ve İsrail, diğer tarafta ise Müslüman İran ve direniş güçleri bulunmaktadır. Siz hangi tarafta yer alıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"ABD SİZE SADIK DEĞİL, İSRAİL DÜŞMAN"

İslam dünyasına birlik çağrısında bulunan Laricani, "İslam dünyasının geleceğini düşünün. ABD’nin size sadık olmayacağını ve İsrail’in düşmanınız olduğunu biliyorsunuz. Bir an durup hem kendinizi hem de bölgenin geleceğini düşünün. İran sizin iyiliğinizi istemektedir ve size hakim olma niyetinde değildir. İslam ümmetinin güçlü bir şekilde birlik olması ise tüm ülkeler için güvenliği, ilerlemeyi ve bağımsızlığı sağlayıp garanti edebilir" dedi.

