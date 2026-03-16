İran'dan İslam ülkelerine 6 maddelik mektup! "Siz hangi taraftasınız?"
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, İslam başkentlerine hitaben yayımladığı 6 maddelik mektupta sessizliği sert bir dille eleştirdi: Müzakere masasında aldatılan, sahasında vurulan bir İran varken; safınız neresi, bu nasıl Müslümanlık?
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Müslümanlara ve İslam ülkelerinin yönetimlerine seslenerek, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü operasyonları eleştirdi ve İslam ülkelerinin dayanışma içinde hareket etmesi çağrısında bulundu.
- Laricani, İran'ın müzakereler sürerken ABD ve siyonist rejimin aldatıcı bir saldırısıyla karşı karşıya kaldığını ve bu saldırının amacının İran'ı parçalamak olduğunu belirtti.
- İslam ülkelerinin büyük bölümünün İran halkına yardım etmediğini savunan Laricani, İran halkının güçlü iradesiyle düşmanı bastırdığını ifade etti.
- Laricani, İslam devletlerinin tutumunu eleştirerek, bunun Peygamber Efendimizin sözleriyle çeliştiğini belirtti ve bu durumun nasıl bir Müslümanlık olduğunu sorguladı.
- Bazı ülkelerin İran'ın kendi topraklarındaki ABD üslerini ve ABD ile İsrail'in çıkarlarını hedef aldığı gerekçesiyle İran'a düşman olduğunu söylemelerini eleştiren Laricani, bu ülkelerin hangi tarafta yer aldığını sordu.
- İslam dünyasının geleceğini düşünerek ABD'nin sadık olmayacağını ve İsrail'in düşman olduğunu bildiklerini belirten Laricani, İslam ümmetinin güçlü bir şekilde birlik olmasının tüm ülkeler için güvenlik, ilerleme ve bağımsızlık sağlayıp garanti edeceğini söyledi.
Laricani, "İran, müzakereler sürerken ABD ve siyonist rejimin gerçekleştirdiği aldatıcı bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Bu saldırının amacı İran’ı parçalamaktı. İslam Devrimi’nin büyük ve fedakar lideri ile birlikte bazı siviller ve askeri komutanlar şehit edildi. Ancak bu saldırı İran halkının milli ve İslami direnişiyle karşılaştı" dedi.
"İRAN HALKINA YARDIM EDİLMEDİ"
İslam ülkelerinin büyük bölümünün İran’a destek vermediğini savunan Laricani, "Bildiğiniz gibi, nadir bazı siyasi açıklamalar dışında hiçbir İslam devleti İran halkına yardım etmedi. Ancak İran halkı güçlü iradesiyle kötü niyetli düşmanı bastırdı ve bugün düşman, içine düştüğü bu stratejik çıkmazdan nasıl kurtulacağını bilemez durumdadır" ifadelerini kullandı.
"BU NASIL BİR MÜSLÜMANLIK?"
İslam ülkelerinin tutumunu eleştiren Laricani, "İran, büyük ve küçük şeytana (ABD ve İsrail) karşı direniş yoluna devam etmektedir. Ancak İslam devletlerinin davranışı, Peygamber Efendimizin ‘Kim birinin 'Ey Müslümanlar' diye yardım çağrısı yaptığını duyar da ona karşılık vermezse Müslüman değildir’ sözüyle çelişmiyor mu? Bu nasıl bir Müslümanlıktır?" dedi.
"SİZ HANGİ TARAFTASINIZ?"
Bazı ülkelerin İran’a yönelik eleştirilerine de değinen Laricani, "Bazı ülkeler ise daha da ileri giderek, İran’ın kendi topraklarındaki ABD üslerini ve ABD ile İsrail’in çıkarlarını hedef aldığı gerekçesiyle İran’ın kendilerine düşman olduğunu söyledi.
İran, sizin ülkelerinizde bulunan ABD üslerinden İran’a saldırı yapılmasına karşı elleri bağlı mı beklemelidir? Bu sadece bir bahane üretmektir. Bugünkü mücadelede bir tarafta ABD ve İsrail, diğer tarafta ise Müslüman İran ve direniş güçleri bulunmaktadır. Siz hangi tarafta yer alıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
"ABD SİZE SADIK DEĞİL, İSRAİL DÜŞMAN"
İslam dünyasına birlik çağrısında bulunan Laricani, "İslam dünyasının geleceğini düşünün. ABD’nin size sadık olmayacağını ve İsrail’in düşmanınız olduğunu biliyorsunuz. Bir an durup hem kendinizi hem de bölgenin geleceğini düşünün. İran sizin iyiliğinizi istemektedir ve size hakim olma niyetinde değildir. İslam ümmetinin güçlü bir şekilde birlik olması ise tüm ülkeler için güvenliği, ilerlemeyi ve bağımsızlığı sağlayıp garanti edebilir" dedi.