Adana sular altında! Araçlar yolda kaldı, vatandaşlar mahsur
Adana’da gece boyunca etkili olan sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlarında mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Adana'da etkili olan şiddetli sağanak yağışlar, kent genelinde, özellikle Sarıçam ilçesinde, yaygın su baskınlarına ve araçların mahsur kalmasına yol açtı, itfaiye ekipleri kurtarma çalışmaları yürüttü.
- Adana'da etkisini artıran sağanak yağışlar, kent genelinde su baskınlarına neden oldu.
- Özellikle Sarıçam ilçesinde birçok cadde, sokak ve apartman bodrum katı sular altında kaldı.
- Çok sayıda araç yolda mahsur kaldı, bazıları suya gömüldü veya yan yattı.
- İtfaiye ekipleri, su baskınlarında mahsur kalan vatandaşları kurtardı.
- Kent genelinde ev ve iş yerlerini de su bastığı bildirilirken, yağışın etkisi sürüyor.
Adana’da etkisini artıran sağanak yağış, kent genelinde su baskınlarına neden oldu. Gece saatlerinden itibaren aralıksız devam eden yağmur nedeniyle birçok cadde ve sokak sular altında kaldı.
Yoğun yağış, özellikle merkez Sarıçam ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda apartmanın bahçesi ve bodrum katlarını su basarken, bazı vatandaşlar araçlarıyla ilerleyemeyerek yolda mahsur kaldı.
Sağanak yağış kanalı taşırdı! Mezarlar sular altında kaldı
ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI
Çarkıpare Mahallesi’nde bir araç, derin su birikintisi nedeniyle yolda kaldı. Araçtan çıkmak zorunda kalan bir vatandaş, çocuğunu kucağına alarak güvenli bir noktaya ulaşmaya çalıştı. Aynı ilçeye bağlı Kılıçlı Mahallesi’nde ise seyir halindeki bir otomobil, biriken yağmur sularında ilerleyemeyerek yan yattı.
İTFAİYE EKİPLERİ DEVREDE
Sağanak yağışta mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri koştu. Sarıçam ilçesinde suya gömülen servis aracındaki vatandaşlar, ekipler tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı.
Öte yandan Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede, şiddetli sağanak yağışa rağmen vatandaşların oyun oynamaya devam etmesi dikkat çekti.
Kent genelinde bazı ev ve iş yerlerini de su bastığı öğrenilirken, yağışın etkisini sürdürdüğü bildirildi.