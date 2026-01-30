İhlas Haber Ajansı
Sağanak yağış kanalı taşırdı! Mezarlar sular altında kaldı
Adana'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kanal taştı ve mezarlık su altında kaldı.
Adana'da dün geceden bu yana devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.
KANAL TAŞTI
Sarıçam ilçesi Buruk Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kanal, sağanak yağış sonrası taştı.
ONLARCA MEZAR SULAR ALTINDA
Yaşanan taşkın sonucu kanala yakın Buruk Mezarlığı'ndaki onlarca mezar sular altında kaldı.
