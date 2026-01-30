Adana'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kanal taştı ve mezarlık su altında kaldı.

Adana'da dün geceden bu yana devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Sağanak yağış kanalı taşırdı! Mezarlar sular altında kaldı

KANAL TAŞTI

Sarıçam ilçesi Buruk Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kanal, sağanak yağış sonrası taştı.

Sağanak yağış kanalı taşırdı! Mezarlar sular altında kaldı

ONLARCA MEZAR SULAR ALTINDA

Yaşanan taşkın sonucu kanala yakın Buruk Mezarlığı'ndaki onlarca mezar sular altında kaldı.

