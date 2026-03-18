Liverpool-Galatasaray maçında kimler eksik, oynamıyor merak ediliyor. Rövanş mücadelesi öncesinde futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda avantajlı skorla sahaya çıkacak Galatasaray’da cezalı ve kadro dışı oyuncular dikkat çekiyor.

LİVERPOOL-GALATASARAY MAÇINDA KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Galatasaray, Liverpool ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçına önemli bir eksikle çıkacak. Sarı-kırmızılı ekibin savunmadaki önemli isimlerinden Davinson Sanchez, ilk maçta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü bu nedenle mücadelede forma giyemeyecek.

Bunun yanı sıra Galatasaray’da UEFA listesinde yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner de statü gereği maç kadrosunda bulunamayacak. Öte yandan teknik direktör Okan Buruk ile birlikte Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Noa Lang ve Victor Osimhen sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu isimlerin kart görmesi halinde çeyrek final ihtimalinde cezalı duruma düşecekler.

LİVERPOOL GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson - Frimpong - Konate - Van Dijk - Kerkez - Mac Allister - Gravenberch - Salah - Szoboszlai - Wirtz - Ekitike

Galatasaray: Uğurcan - Sallai - Singo - Abdülkerim - Jakobs - Torreira - Lemina - Barış - Sara - Sane - Osimhen

HEDEF 7. KEZ ÇEYREK FİNALDE YER ALMAK

Galatasaray, "Devler Ligi"nde 7. kez çeyrek finalde mücadele etmeye çalışacak.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçı 1-0 kazandığı Liverpool karşısında iyi bir skor alarak adını UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 8 takımı arasına yazdırmak istiyor.

Galatasaray, daha önce 1962-1963, 1969-70, 1988-89, 1993-94, 2000-01, 2012-13 sezonlarında Avrupa'nın son 8 takımı arasında yer almıştı.

Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla yaptığı son 6 müsabakada 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

