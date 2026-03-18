Galatasaray, Liverpool karşısında çeyrek final peşinde. İngiliz devini lig aşamasında olduğu gibi son 16 turu ilk maçında da 1-0’lık skorla deviren G.Saray, bu akşam Anfield’daki rövanşta son 8 arasına girmek istiyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş maçında bu gece deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak. Anfield Stadı’nda yapılacak maç, 23.00’te başlayacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Mücadele, TRT 1’den ekranlara gelecek. Bu sezon İngiliz devinin kâbusu olan Galatasaray, lig aşamasında olduğu gibi son 16 turunun ilk maçında İstanbul’da 1-0 kazanmayı başarmıştı. Cimbom, Anfield’daki rövanşta turu geçip adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak.

PSG VURDU, BEKLİYOR

Galatasaray’a bu gece her türlü beraberlik ve galibiyetler turu getirecek. Tek farklı yenilgilerde maç uzayacak. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale 7. defa yükselmek için mücadele edecek. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda daha önce altı kere çeyrek final oynama başarısı gösteren sarı kırmızılılar 2012-2013’ten bu yana süren çeyrek final hasretini dindirmeye çalışacak. Cimbom tur atlarsa, çeyrek finalde Chelsea’yi eleyen PSG ile karşılaşacak.

340. AVRUPA RANDEVUSU

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında bugün Liverpool ile mücadele edecek G.Saray, Avrupa kupalarındaki 340. karşılaşmasına çıkacak. Cimbom, bu maçların 121’inden galibiyetle ayrılırken 128 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. 468 gol attı, 514 gole engel olamadı.

6 MAÇTA 4 ZAFER

Son üç sezonda M. United ve Liverpool ile ikişer, Tottenham ve M. City ile birer kere karşılaşan Galatasaray, rakipleriyle oynadığı altı maçın dördünü kazandı, birinde berabere kaldı. Cimbom tek yenilgisini bu sezon Manchester Ctiy’ye karşı 2-0’la aldı.

MUHTEMEL KADROLAR

Liverpool

Alisson

Frimpong

Konate

Van Dijk

Kerkez

Mac Allister

Gravenberch

Salah

Szoboszlai

Wirtz

Ekitike

Galatasaray

Uğurcan

Sallai

Singo

Abdülkerim

Jakobs

Toreira

Lemina

Barış

Sara

Sane

Osimhen

