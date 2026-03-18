Galatasaray'ın Liverpool 11'i netleşiyor: İşte Buruk'un muhtemel kadrosu
Galatasaray, Liverpool karşısında çeyrek final peşinde. İngiliz devini lig aşamasında olduğu gibi son 16 turu ilk maçında da 1-0’lık skorla deviren G.Saray, bu akşam Anfield’daki rövanşta son 8 arasına girmek istiyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanş maçında bu gece deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak. Anfield Stadı’nda yapılacak maç, 23.00’te başlayacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Mücadele, TRT 1’den ekranlara gelecek. Bu sezon İngiliz devinin kâbusu olan Galatasaray, lig aşamasında olduğu gibi son 16 turunun ilk maçında İstanbul’da 1-0 kazanmayı başarmıştı. Cimbom, Anfield’daki rövanşta turu geçip adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak.
Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu: Liverpool'u elerse...
PSG VURDU, BEKLİYOR
Galatasaray’a bu gece her türlü beraberlik ve galibiyetler turu getirecek. Tek farklı yenilgilerde maç uzayacak. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale 7. defa yükselmek için mücadele edecek. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda daha önce altı kere çeyrek final oynama başarısı gösteren sarı kırmızılılar 2012-2013’ten bu yana süren çeyrek final hasretini dindirmeye çalışacak. Cimbom tur atlarsa, çeyrek finalde Chelsea’yi eleyen PSG ile karşılaşacak.
Okan Buruk'tan Liverpool maçı sözleri: Turu hayal ediyorum
340. AVRUPA RANDEVUSU
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında bugün Liverpool ile mücadele edecek G.Saray, Avrupa kupalarındaki 340. karşılaşmasına çıkacak. Cimbom, bu maçların 121’inden galibiyetle ayrılırken 128 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. 468 gol attı, 514 gole engel olamadı.
6 MAÇTA 4 ZAFER
Son üç sezonda M. United ve Liverpool ile ikişer, Tottenham ve M. City ile birer kere karşılaşan Galatasaray, rakipleriyle oynadığı altı maçın dördünü kazandı, birinde berabere kaldı. Cimbom tek yenilgisini bu sezon Manchester Ctiy’ye karşı 2-0’la aldı.
MUHTEMEL KADROLAR
Liverpool
Alisson
Frimpong
Konate
Van Dijk
Kerkez
Mac Allister
Gravenberch
Salah
Szoboszlai
Wirtz
Ekitike
Galatasaray
Uğurcan
Sallai
Singo
Abdülkerim
Jakobs
Toreira
Lemina
Barış
Sara
Sane
Osimhen