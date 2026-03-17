UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanşları öncesinde gözler Galatasaray’ın Liverpool karşısındaki kader maçına çevrildi. İlk maçtan avantajlı ayrılan sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde karşılaşacağı rakipler ve muhtemel eşleşme senaryoları merak ediliyor.

Galatasaray Liverpool'u elerse rakibi kim olacak merak ediliyor. İlk maçta sahasında Liverpool’u mağlup eden temsilcimiz, rövanş öncesi avantajı elinde bulunduruyor.

Şampiyonlar Ligi kura sistemi gereği, son 16 turunun ardından oluşacak eşleşmeler büyük ölçüde netleşmiş durumda. Bu nedenle Galatasaray’ın turu geçmesi halinde karşılaşabileceği rakipler ve ilerleyebileceği yol şimdiden şekilleniyor.

GALATASARAY LİVERPOOL'U ELERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Galatasaray’ın Liverpool’u elemesi halinde çeyrek finalde karşılaşacağı rakip, Paris Saint-Germain ile Chelsea eşleşmesinin galibi olacak.

PSG, son yıllarda Şampiyonlar Ligi’nde sürekli yarı final ve final hedefiyle mücadele ederken, Chelsea ise turnuvanın sürpriz yapabilen ekiplerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Galatasaray’ın turu geçmesi halinde çeyrek final maçları 7-14 Nisan tarihlerinde oynanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi sonrasında belirlenen tabloya göre Galatasaray’ın muhtemel final yolu da büyük ölçüde şekillenmiş durumda. Sarı-kırmızılılar çeyrek finali geçmesi halinde yarı finalde turnuvanın diğer güçlü ekiplerinden biriyle karşılaşacak. Çeyrek finale yükselmesi halinde PSG veya Chelsea ile karşılaşacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TARİHLERİ

Çeyrek final: 7-9 Nisan / 14-16 Nisan

Yarı final: 28-30 Nisan / 5-7 Mayıs

Final: 30/31 Mayıs

Haberle İlgili Daha Fazlası