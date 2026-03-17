Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 18 Mart Çarşamba günü İngiliz ekibi Liverpool ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Brezilya Milli Takımı aday kadrosuna davet alan Gabriel Sara için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde kutlama yapıldı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile karşılaşacak Galatasaray, 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'de Anfield'da oynanacak maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray'da kart cezaslısı Davinson Sanchez dışında eksik bulunmuyor.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde, Liverpool karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.

Carlo Ancelotti tarafından Brezilya Milli Takımı aday kadrosuna seçilen Gabriel Sara'ya, antrenmanda takım arkadaşları ve teknik ekip tarafından kutlama yapıldı.

