Hamburg’daki Panoptikum Müzesi’nde restorasyona alınan Kraliçe Elizabeth balmumu heykelinin şapkası çıkarılınca ortaya çıkan kel hâli ilginç bir görüntü oluşturdu

Almanya’nın Hamburg şehrinde Panoptikum balmumu heykeller müzesinde ilkbahara hazırlık çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda Kraliçe Elizabeth’in heykelinde, kendisiyle özdeşleşen pembe şapkası çıkarılarak restorasyon yapıldı. Sanatçı Henriette Masmeier, heykeldeki şapkayı çıkarıp elinde çekiç ve çiviyle düzenlemeler yaparken eski İngiltere kraliçesinin ortaya çıkan kel hâli ilginç bir görüntü oluşturdu. Görüntü tepki çekerken müze yöneticisi Susanne Faerber “Biz balmumu heykellerinde gerçek insan saçı kullanıyoruz. Bu da çok pahalı. Bu yüzden, heykelin sadece görünen yerine saç yerleştirdik” dedi.

