Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, gece boyunca ülke hava sahasına giren 25 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Saldırıların ardından herhangi bir can kaybı ya da hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye yönelik saldırılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, geceden bu yana ülkenin hava sahasına giren 25 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği bildirildi.

CAN KAYBI YOK

Etkisiz hale getirilen İHA'ların gönderildikleri yer ve saldırı girişimi sonucu herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İRAN'IN KÖRFEZ ÜLKELERİNDEKİ ABD ÜSLERİNE SALDIRILARI

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat’tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'ye ait güçlerin bulunduğu Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan el-Harc kentindeki Prens Sultan Hava Üssü'ne yönelik saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

