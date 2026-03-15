İran’ın Hark Adası’nı ilk defa bombalayan ABD; Kiş ve Ebu Musa, Büyük ve Küçük Tomb Adalarına çıkarma hazırlığı yapıyor.

YILMAZ BİLGEN - ABD ordusu İran’ın can damarına çökme hazırlığı yapıyor. İran enerji sevkiyatının yüzde 90 oranında sağlandığı Hark Adası ilk hedef oldu. Yine Büyük ve Küçük Tomb Adaları, Kiş ve Ebu Musa da Amerikan ordusunun çıkarma hazırlığı yaptığı enerji nakil koridorunun diğer adaları.

Gazetemize konuşan uzman isimlerden Kenan Aslanlı “ABD, Körfez’de Hark Adası başta olmak üzere İran’ın petrol ihracat koridoruna müdahale hazırlığı yapıyor. Ada boru hatları üzerinden İran’ın en büyük petrol alanları ile bağlantılı durumda. Her gün İran’ın en büyük petrol sahaları olan Ahvaz, Marun, Gaçsaran gibi petrol alanlarından ham petrol boru hatları ile bu adadaki depolara pompalanmaktadır. Hark Adası’nı önemli yapan en önemli etkenlerden birisi, buranın çok büyük petrol tanker gemilerinin yanaşabilme ve demirleyebilmesi için yeterli derinliğe sahip olması. İran’ın günlük ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ı bu adadan yapılmaktadır. Bu açıdan ada, İran’ın petrol ihracatının devam edebilmesi için ve ülkenin petrol ihracatından gelir elde edebilmesi için en kritik bölge olma özelliği taşıyor. Buraya yapılan herhangi bir ABD ve İsrail saldırısı, İran açısından çok kritik bir eşik olarak kabul edilmektedir ve bölgenin enerji altyapısını daha büyük yıkıma götürecek sürecin başlangıcı olabilir. Savaşın başından beri ilk kez bu adaya saldırılar gerçekleştirildi. Ama bu saldırılarda adadaki askerî noktaların ve askerî tesislerin vurulduğu, petrol altyapısına yönelik herhangi bir saldırının henüz yapılmadığı belirtildi. ABD tarafı İran’ı Hürmüz Boğazı üzerindeki ablukayı kaldırmazsa adadaki petrol tesislerini, petrol depolarını, petrol ihracat altyapısını vurabileceği, buralara da saldırabileceği yönünde tehdit etti. İran tarafı ise adadaki petrol tesislerine saldırı yapılırsa ve İran ekonomisinin ‘can damarı’ vurulursa, İran tarafından bölgedeki diğer ülkelerin tüm kritik enerji altyapısını bombalamakla tehdit etti. İran küresel petrol arzının günlük bazda yaklaşık yüzde 4’ünü sağlıyor. Buraya yapılacak herhangi bir saldırı ve buna karşılık olarak İran’ın bölge enerji altyapısına yönelik misillemesi enerji krizini daha da derinleştirecektir” dedi.

ARAP ŞEYHLERİ LONDRA’DA

İranlı Araştırmacı Macit Cevadi Araz, hedefin sadece Hürmüz Boğazı’nı kontrol altına almak değil; tüm enerji üretim hattı olduğunu belirtti.

Cevad “Mevcut hareketlilik ABD’nin Hark Adası’nı işgal etmeye hazırlandığı yönünde değerlendiriliyor. Hark Adası’nın kontrol altına alınması, İran ekonomisi açısından son derece kritik sonuçlar doğurabilir. Savaşın seyrini radikal bir biçimde değiştirir. Elbette Hark Adası’nın işgali Buşehr ve Bender Abbas gibi limanların ya da Basra Körfezi’ndeki diğer stratejik noktaların da Amerika tarafından, muhtemelen bazı Arap ülkeleriyle birlikte, işgal edilmesi sonucunu doğurur. Bu gelişme, İran’ın petrol ihracatının fiilen dış güçlerin kontrolüne geçmesidir” diye konuştu.

İran’ın petrol ve doğal gaz rezervlerinin büyük bölümünün, Arap nüfusun yaşadığı Huzistan eyaletinde bulunduğunu kaydeden Cevad şöyle devam etti:

Geçtiğimiz günlerde sekiz Arap teşkilatı, İngiltere’nin başşehri Londra’da düzenlenen toplantıda, aralarındaki ciddi görüş ayrılıklarına rağmen birleşme kararı aldı. Yakın gelecekte Ahvaz yani; Huzistan bölgesinde farklı hareketlilikler yaşanabilir.

HARK’A GÖZDAĞI BOMBASI

ABD, İran’ın Hark Adası’nı bombaladı. Adadaki askerî hedeflerin yok edildiğini ve petrol altyapısını hedef almadıklarını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump “Ancak Hürmüz Boğazı’ndan gemilerin geçişine müdahale edilirse saldırı kararını yeniden değerlendireceğim” diyerek Tahran’ı uyardı. Fars Haber Ajansı, adada 15’ten fazla patlama sesi duyulduğunu ancak petrol altyapısının zarar görmediğini açıkladı.

