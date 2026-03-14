Trump’ın 38 yıllık intikam planı! 1988’de Hark Adası hakkında söyledikleri yeniden gündem oldu
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın can damarı Hark Adası’nı vurmasıyla birlikte, 38 yıllık bir sır ortaya çıktı. Trump’ın henüz 41 yaşında genç bir iş insanıyken verdiği röportajdaki, "Askerimize kurşun sıkılırsa Hark Adası’nı yerle bir ederim" çıkışı on yıllar sonra yeniden gündem oldu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla CENTCOM güçleri, İran’ın can damarı Hark Adası’na yönelik "Orta Doğu tarihinin en şiddetli bombardımanlarından birini" gerçekleştirdi.
Trump’ın tam 38 yıl önce, The Guardian gazetesine 1988’de verdiği o meşhur röportajdaki tehdit yeniden gündem oldu.
Günün erken saatlerinde operasyonu duyuran Trump, adadaki tüm askeri hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
Dünyanın en gelişmiş silahlarına sahip olduklarını vurgulayan ABD Başkanı, saldırının kapsamına dair çarpıcı bir detay paylaştı.
Trump, "İnsaniyet namına, adadaki petrol altyapısını yok etmemeyi tercih ettim" diyerek, Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin engellenmesi durumunda bu kararını derhal değiştireceği uyarısında bulundu.
1988'DE TRUMP "HARK ADASI" HAKKINDA NE DEMİŞTİ?
Bugün yaşananlar, Polly Toynbee’nin 1988 yılında genç bir iş adamı olan Trump ile yaptığı röportajı tekrar gündeme taşıdı. O dönemde 41 yaşında olan Trump, İran’ın ABD’yi "bir grup aptal gibi gösterdiğini" ileri sürerek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Askerlerimizden birine ya da gemilerimizden birine tek bir kurşun sıkılsa, Hark Adası’nı yerle bir ederdim. Oraya girip adayı ele geçirirdim. Onlarla hesaplaşmak dünya için iyi olur."
İRAN: BÖLGEYİ KÜLE ÇEVİRİRİZ
Trump’ın operasyon açıklaması ve petrol tesislerine yönelik üstü kapalı tehditlerine Tahran’dan cevap gecikmedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, petrol altyapılarına saldırılması durumunda bölgedeki tüm dengeleri değiştireceklerini duyurdu.
Yapılan açıklamada, ABD ile iş birliği yapan veya ABD hissesi bulunan bölgedeki tüm enerji altyapılarının "yok edileceği ve küle dönüştürüleceği" uyarısı yapıldı.