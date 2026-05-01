Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı otobüs kazasında, otobüsün otogardan çıktığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Muğla'ya gitmek için Tekirdağ'dan yola ıkan yolcu otobüsü, Bandırma-Çanakkale kara yolunun Külefli Mahallesi mevkisinde, kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrilmişti.

3 kişiyi ölmüş, 30 kişi yaralanmıştı! Yolcu otobüsünün otogar görüntüsü ortaya çıktı

30 YARALI, 3 ÖLÜ

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilmişti. Kazada hafif yaralanan 30 yolcu, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılmıştı. Otobüsün altında sıkışan 4 ağır yaralı ise ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Yolculardan 3’ü hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin isimleri ise Nazire Akova, Elif Kel ve Kemal Can Sert olarak açıklanmıştı.

OTOGAR GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Otobüsün Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki otogardan ayrıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki yolculardan Nazire Akova, Elif Kel ve Kemal Can Sert olay yerinde hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar hastanelere, cenazeler ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülmüştü. Ulaşıma kapanan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından açılmıştı. Otobüs sürücüsü K.U. gözaltına alınmıştı.

