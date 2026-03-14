Hark Adası’nda son durum belli oldu! Peş peşe patlama sesleri duyulmuştu
ABD’nin İran’daki Hark Adası’na düzenlediği saldırılarda petrol altyapısının zarar görmediği duyuruldu. Adada 15’ten fazla patlama sesi duyulurken bazı askeri noktalara yönelik saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi.
Fars Haber Ajansı, ABD'nin hava saldırılarına hedef olan Hark Adası'ndaki son durumu aktardı.
PATLAMA SESLERİ DUYULDU
ABD'nin saldırılarının ardından 15'ten fazla patlama sesi duyulan adada, petrol altyapısının zarar görmediği kaydedildi.
Söz konusu saldırılarda, İran Ordusu'na ait hava savunma sistemine, Cevşen Deniz Üssü'ne, havaalanı kontrol kulesine ve kıta sahanlığı helikopter hangarına zarar verilmeye çalışıldığı ifade edildi.
SAVUNMA SİSTEMİ GECİKTİ!
Yoğun dumanın gözlemlendiği Hark Adası'nda, hava savunma sisteminin birkaç saat sonra faaliyete geçtiği bildirildi.
TRUMP: TÜM HEDEFLER YOK EDİLDİ
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını belirterek, buradaki "tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" savunmuştu.
Trump, adadaki petrol altyapısına saldırılmamasını tercih ettiğini ancak Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale edilirse bu kararını yeniden değerlendireceğini ifade etmişti.