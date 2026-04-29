NASA’nın geliştirdiği interaktif bir proje, kullanıcıların isimlerini uydu görüntüleriyle oluşturmasına olanak tanıyor. “Name in Landsat” adı verilen uygulama, sosyal medyada hızla yayılırken, ortaya çıkan görsellerin gerçek olup olmadığı da merak konusu oldu. '' NASA Name in Landsat nedir, görüntüler gerçek mi? '' sorularının cevapları ise NASA tarafından verildi!

Landsat programı, NASA ve USGS iş birliğiyle yürütülen ve Dünya gözlemine odaklanan uzun soluklu bir uydu projesi olarak biliniyor. İlk uydunun 1972 yılında fırlatılmasıyla başlayan süreçte, bugüne kadar birçok uydu devreye alındı ve Dünya yüzeyine dair kapsamlı bir veri arşivi oluşturuldu. Sistem sayesinde şehirleşme, orman değişimleri, tarım alanları ve iklim etkileri gibi birçok konu yıllar içinde detaylı şekilde analiz edilebiliyor. Landsat verileri, bilim insanları ve karar vericiler için güvenilir bir kaynak olarak kabul ediliyor. Peki, NASA Name in Landsat nedir, görüntüler gerçek mi?

“Name in Landsat”, kullanıcıların yazdığı isimleri Dünya’nın farklı bölgelerinden alınmış uydu görüntüleriyle görselleştiren bir dijital uygulama. Proje NASA ve ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından yürütülen Landsat programına ait veriler kullanılarak hazırlandı.

Uygulamada her harf, Dünya yüzeyindeki doğal şekillerden elde edilen görüntülerle temsil ediliyor. Nehirler, çöller, ormanlar ve tarım alanları gibi farklı coğrafi yapılar, harf formuna benzetilerek bir araya getiriliyor ve ortaya isimlerin uzaydan görünüyormuş gibi tasarlanmış hali çıkıyor.

Projenin en çok merak edilen kısmı ise kullanılan görsellerin doğruluğu. Landsat uyduları 1972 yılından bu yana Dünya’nın kara yüzeyini kesintisiz şekilde görüntüleyen bir sistem sunuyor. Elde edilen veriler bilimsel araştırmalardan çevre analizlerine kadar birçok alanda kullanılıyor.

Uygulamada yer alan görseller de bu gerçek uydu arşivinden seçiliyor. Harfler farklı coğrafi görüntülerin bir araya getirilmesiyle oluşturuluyor. Yani kullanılan gerçek fotoğraflar tamamen dijital bir kompozisyon ile isme dönüşüyor.

Landsat aracını kullanırken girilen harflerin ve çekilen fotoğrafların hangi bölgeye ait olduğu ve o bölgenin koordinatları da NASA tarafından veriliyor. Görsellerin üzerine tıklandığında o görselin hangi ülkede ve hangi bölgede çekildiği görülebiliyor.

