Güneş sistemimizi ziyaret eden üçüncü yıldızlararası nesne olan 3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, sistemimizden ayrılmaya hazırlanırken arkasında devasa bir veri hazinesi bıraktı. NASA, bu nadir nesneye ait tüm dijital gözlemleri tüm dünyanın erişimine sundu.

Temmuz 2025'te keşfedilen ancak geçmişe dönük veri taramalarıyla aslında Mayıs 2025'ten bu yana NASA'nın TESS (Geçiş Yapan Ötegezegen Tarama Uydusu) tarafından görüntülendiği anlaşılan 3I/ATLAS, modern astronominin en iyi gözlemlenen nesnelerinden biri oldu. NASA'nın veri arşivlerinin bir "altın madeni" olduğunu belirten yetkililer, bu açık veri politikasının gelecekteki keşiflerin motoru olacağını vurguluyor. 3I/ATLAS'ı farklı farklı gözlem araçlarıyla uzun süre takip eden NASA, topladığı tüm veriyi bilim dünyasına açtı.

Araştırmacılar, NASA'nın MAVEN Mars yörünge aracından elde edilen spektral verileri, James Webb Uzay Teleskobu ve SPHEREx misyonundan elde edilen kızılötesi gözlemler birleştirerek, 3I/ATLAS'ın güneş sistemimize özgü kuyruklu yıldızlara kıyasla su, karbon dioksit ve karbon monoksit üretim oranlarının farklı olduğunu buldu.

Şili'deki ALMA gözlemevinin bulgularında, kuyruklu yıldızın güneş sistemi kuyruklu yıldızlarında tipik olarak bulunan metanolden yaklaşık dört kat fazla içerdiğini ortaya koydu. Gökbilimciler bu seviyeleri şimdiye kadar kaydedilen en zenginlerden biri olarak tanımladı. Bu farklı veriler, yıldızlararası cisimlerin oluştuğu ya da geldiği ortamların ne kadar çeşitli olabileceğine dair ipuçları veriyor. NASA’nın baş bilim insanlarından Thomas Statler, bu verilerin asıl değerinin yıllar sonra anlaşılacağını belirtti.

YILDIZLARARASI NESNELER ARTIK “GÖRÜNMEZ” DEĞİL

2017'deki “Oumuamua” ve ardından gelen “2I/Borisov”dan sonra keşfedilen 3I/ATLAS, gelişen teleskop teknolojilerinin bir zaferi olarak görülüyor. Uzmanlara göre, her yıl sistemimizden en az bir yıldızlararası nesne geçiyor ancak biz bunları yeni yeni tespit edebilecek teknolojik kapasiteye ulaşıyoruz.

AÇIK BİLİM POLİTİKASI

NASA'nın bu hamlesi, sadece profesyonel astronomlar için değil, veri madenciliği ve yapay zeka ile uğraşan tüm araştırmacılar için büyük bir fırsat sunuyor. 3I/ATLAS’a ait görüntüler ve ölçümler; MAST, IRSA ve Planetary Data System gibi halka açık dijital arşivler üzerinden indirilebiliyor.



