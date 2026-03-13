ABD medyası Tahran’ın gelirini kesmek için, İran’ın petrol ihracatının büyük bölümünü gerçekleştirdiği Hark Adası’nın ele geçirilebileceğini yazdı.

ABD-İsrail’in İran’a başlattığı saldırı ikinci haftasına girerken ABD basını, yeni hedefin Hark Adası olacağını yazdı.

ABD’li yetkililer İran’ın petrol ihracatının büyük bölümünü gerçekleştirdiği adaya yönelik “abluka, saldırı veya ele geçirme” seçeneklerinin değerlendirdiğini öne sürdü. İsrailli gazeteci Barak Ravid, ismi açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin Hark Adası’nı ele geçirmeyi görüştüğünü yazmıştı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran adalarından herhangi birine saldırı yapılması hâlinde ortalığın kan gölüne döneceğini söyledi.

İran Meclis Başkanı Kalibaf sosyal medyadaki hesabından “Vatan ya da ölüm! İran adalarına herhangi bir saldırı, tüm kısıtlamaları alt üst edecektir. Bütün kısıtlamaları bir kenara bırakacağız ve Fars (Basra) Körfezi’ni işgalcilerin kanıyla sulayacağız. Amerikan askerlerinin kanı Trump’ın kişisel sorumluluğundadır” paylaşımında bulundu. Amerikalı yetkililer, adanın kontrol altına alınmasının İran’ın petrol gelirlerini kesebileceğini ve Tahran yönetimi üzerinde büyük ekonomik baskı oluşturacağını düşünüyor.

Yeni hedef İran’ın can damarı; Hark! Kara operasyonu gündemde

EN STRATEJİK NOKTA

Basra Körfezi’nde, İran ana karasının yaklaşık 30 kilometre açığında bulunan Hark Adası, ülkenin petrol ihracatı açısından en kritik stratejik noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Hark Adası, İran’ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ının gerçekleştirildiği ana terminal olarak biliniyor. Yaklaşık 21 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ada, Buşehr limanına yaklaşık 55 kilometre mesafede bulunuyor. Yüzölçümü küçük olmasına rağmen İran’ın enerji altyapısının merkezinde yer alan adanın bir bölümü petrol terminalleri, boru hatları ve dev depolama tanklarından oluşuyor. Hark Adası’nda doğrudan petrol üretimi yapılmıyor. İran kara sularında ve açık denizde bulunan Ebu Zer, Furuzan ve Durud adlı petrol sahaları ile karadaki bazı petrol sahalarından çıkarılan ham petrol, deniz altı boru hatları aracılığıyla adadaki büyük depolama ve yükleme tesislerine taşınıyor. Daha sonra petrol, depolama tanklarında saklanıyor veya dev tankerlerle başta Asya pazarlarına sevk ediliyor. Normal şartlarda yılda 950 milyon varil petrol ihracatı yapılan Hark Adası’ndan ABD müeyyideleri sebebiyle fiili ihracat kapasitesinin yaklaşık yüzde 60-65’inde seyrediyor.

8 BİN NÜFUSLU YASAK ADA

Hark Adası, stratejik konumu, büyük petrol tesislerinin varlığı, İran petrol ihracat terminali ve özel güvenlik tedbirleri sebebiyle “Yasak Ada” olarak da biliniyor. Petrol terminallerine ev sahipliği yapsa da Hark Adası, yaklaşık 8 bin 200 kişinin yaşadığı bir yerleşim yeri. Adaya yerli olmayanların, turistlerin ve yeni çalışanların girişi, bağlı bulunduğu Buşehr eyaletinin valiliğinden veya Ulusal Petrol Şirketinden resmî izin gerektiriyor.

