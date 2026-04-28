Kaydet

İstanbul Büyükçekmece'de E-5 karayolu üzerinde trafiği atlatmak için emniyet şeridini kullanan kurnaz sürücüler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün 'Sanal Devriye' ekiplerinden kaçamadı. Cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan kural ihlallerinin ardından harekete geçen ekipler, emniyet şeridini işgal eden 12 araç sürücüsünü tek tek tespit ederek toplamda 240 bin lira para cezası kesti. Sürücülerin trafiği ve güvenliği hiçe saydığı o anlar ise kameralara böyle yansıdı.

