Kimsenin bilmediği düet! Ölmeden önce kaydetmiş, şarkıcı Rıza Tamer’in ‘Deli Kız’ı ortaya çıktı!
17 Nisan’da hayatını kaybeden şarkıcı Rıza Tamer’in hazırladığı son proje ortaya çıktı. Şarkıcı Alya ile ‘Deli Kız’ isimli düet hazırlayan şarkıcının sözlerini yazdığı parça, “Sevgili Rıza Tamer anısına” notu ile paylaşıldı. Klip sonunda yer alan ölüm tarihi ve gitar detayları ise şarkıcının hayranlarını duygulandırdı.
- Rıza Tamer, bulantı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldıktan sonra 17 Nisan 2026'da 42 yaşında hayatını kaybetti.
- Tamer'in ölümü ardından, şarkıcı Alya ile birlikte "Deli Kız" adlı bir düet hazırlığında olduğu ortaya çıktı.
- Sözleri Rıza Tamer'e ait olan "Deli Kız" şarkısı, ölümünden kısa süre sonra Alya'nın YouTube hesabında yayınlandı.
- Şarkı, müzikseverler tarafından yoğun ilgi gördü ve klipteki duygusal anlar dikkat çekti.
- Bu çalışma, Rıza Tamer'in tamamlayamadığı son projelerinden biri olarak kayıtlara geçti.
- Tamer'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine savcılık inceleme başlattı ve zehirlenme ihtimali üzerinde duruldu.
2000’li yıllarda popüler müzik yarışmalarından biri olan Popstar yarışmasıyla ünlenen, “Benden Sonra” şarkısıyla ismini hafızalara kazıyan şarkıcı Rıza Tamer, bulantı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, 17 Nisan 2026’da hayatını kaybetmişti.
DÜET HAZIRLIĞINDAYMIŞ
Tamer’in ölümü sanat dünyasını ve hayranlarını hüzünlendirirken, herkesi şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Tamer'in ölümünden kısa süre önce şarkıcı Alya ile bir düet hazırlığında olduğu, ikilinin birlikte "Deli Kız" adlı bir şarkı kaydettiği öğrenildi.
‘DELİ KIZ’ ORTAYA ÇIKTI
Sözleri Rıza Tamer’e ait olan şarkı 2 gün önce YouTube’da yayınlandı. Şarkıcı Alya düeti “Sevgili Rıza Tamer anısına… Müziğinin, sesinin hiç susmadan yükselip seni bulması dileğimle… 'Deli Kız' sizlerle tüm dijital platformlarda yayında…" notu eşliğinde paylaştı.
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YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Şarkıyı dinleyenler, Alya’nın YouTube hesabına “Klip sonu şahane olmuş gözlerim doldu”, “Ses dalgaya dönüştü, enstrüman ise derinliğe. Sanatçı arkasında öyle bir iz bıraktı ki artık sahile vuran her dalga onun şarkısını söyleyecek” yorumlarını yaptı. "Deli Kız", müzikseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Klipte Rıza Tamer'in ölüm tarihinin kumlara yazıldığı, suya gitar bırakıldığı anlar ise izleyenleri duygulandırdı.
HAZIRLADIĞI SON PROJE
Rıza Tamer’in 21 Nisan'da yeniden stüdyoya girerek şarkıya son dokunuşları yapmayı planladığı öğrenildi. Sanatçının Alya ile hazırladığı çalışma, tamamlayamadığı son projelerden biri olarak kayıtlara geçti.
NELER OLMUŞTU?
“Benden Sonra”, “Deneme Tahtası”, “Benim Yerime” gibi şarkılarıyla bilinen şarkıcı Rıza Tamer bulantı ve nefes darlığı şikayetleriyle Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. 42 yaşındaki Tamer, 17 Nisan’da hayatını kaybetmişti.
Şarkıcının basın danışmanı, vefat haberini “10 dakika önce vefat haberini aldım, şoktayım” sözleriyle duyurmuştu. Taner’in ölümünün şüpheli bulunması üzerine savcılık inceleme başlatmıştı. Olayda zehirlenme ihtimali üzerinde durulduğu bildirilmişti.