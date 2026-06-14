17 Nisan’da hayatını kaybeden şarkıcı Rıza Tamer’in hazırladığı son proje ortaya çıktı. Şarkıcı Alya ile ‘Deli Kız’ isimli düet hazırlayan şarkıcının sözlerini yazdığı parça, “Sevgili Rıza Tamer anısına” notu ile paylaşıldı. Klip sonunda yer alan ölüm tarihi ve gitar detayları ise şarkıcının hayranlarını duygulandırdı.

2000’li yıllarda popüler müzik yarışmalarından biri olan Popstar yarışmasıyla ünlenen, “Benden Sonra” şarkısıyla ismini hafızalara kazıyan şarkıcı Rıza Tamer, bulantı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, 17 Nisan 2026’da hayatını kaybetmişti.

Rıza Tamer

DÜET HAZIRLIĞINDAYMIŞ

Tamer’in ölümü sanat dünyasını ve hayranlarını hüzünlendirirken, herkesi şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Tamer'in ölümünden kısa süre önce şarkıcı Alya ile bir düet hazırlığında olduğu, ikilinin birlikte "Deli Kız" adlı bir şarkı kaydettiği öğrenildi.

Kimsenin bilmediği düet! Ölmeden önce kaydetmiş, şarkıcı Rıza Tamer’in ‘Deli Kız’ı ortaya çıktı!

‘DELİ KIZ’ ORTAYA ÇIKTI

Sözleri Rıza Tamer’e ait olan şarkı 2 gün önce YouTube’da yayınlandı. Şarkıcı Alya düeti “Sevgili Rıza Tamer anısına… Müziğinin, sesinin hiç susmadan yükselip seni bulması dileğimle… 'Deli Kız' sizlerle tüm dijital platformlarda yayında…" notu eşliğinde paylaştı.

Kimsenin bilmediği düet! Ölmeden önce kaydetmiş, şarkıcı Rıza Tamer’in ‘Deli Kız’ı ortaya çıktı!

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Şarkıyı dinleyenler, Alya’nın YouTube hesabına “Klip sonu şahane olmuş gözlerim doldu”, “Ses dalgaya dönüştü, enstrüman ise derinliğe. Sanatçı arkasında öyle bir iz bıraktı ki artık sahile vuran her dalga onun şarkısını söyleyecek” yorumlarını yaptı. "Deli Kız", müzikseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Klipte Rıza Tamer'in ölüm tarihinin kumlara yazıldığı, suya gitar bırakıldığı anlar ise izleyenleri duygulandırdı.

Şarkıcı Alya Şahinler

HAZIRLADIĞI SON PROJE

Rıza Tamer’in 21 Nisan'da yeniden stüdyoya girerek şarkıya son dokunuşları yapmayı planladığı öğrenildi. Sanatçının Alya ile hazırladığı çalışma, tamamlayamadığı son projelerden biri olarak kayıtlara geçti.

Kimsenin bilmediği düet! Ölmeden önce kaydetmiş, şarkıcı Rıza Tamer’in ‘Deli Kız’ı ortaya çıktı!

NELER OLMUŞTU?

“Benden Sonra”, “Deneme Tahtası”, “Benim Yerime” gibi şarkılarıyla bilinen şarkıcı Rıza Tamer bulantı ve nefes darlığı şikayetleriyle Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. 42 yaşındaki Tamer, 17 Nisan’da hayatını kaybetmişti.

Şarkıcının basın danışmanı, vefat haberini “10 dakika önce vefat haberini aldım, şoktayım” sözleriyle duyurmuştu. Taner’in ölümünün şüpheli bulunması üzerine savcılık inceleme başlatmıştı. Olayda zehirlenme ihtimali üzerinde durulduğu bildirilmişti.

ÖNERİLEN HABERLER MAGAZİN Şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti

Haberle İlgili Daha Fazlası