Şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
Popstar yarışmasıyla ünlenen ve “Benden Sonra”, “Deneme Tahtası” , “Benim Yerime” gibi şarkılarıyla bilinen Rıza Tamer bulantı ve nefes darlığı şikayetleriyle dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırılmıştı. 37 yaşındaki Tamer'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, olay akşam saatlerinde Bodrum’un Konacık Mahallesi’nde bulunan evinde meydana geldi. İddialara göre, rutin olarak kullandığı ilaçları aldıktan sonra dinlenmek amacıyla sırtüstü uzanan Rıza Tamer, bir süre sonra aniden fenalaştı.
BULANTI VE NEFES DARLIĞI ŞİKAYETİ VARDI
Rahatsızlığın ardından bulantı ve nefes darlığı yaşadığı öne sürülen Tamer için yakınları durumu vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, sanatçıya ilk müdahaleyi evinde yaptı. Durumunun ciddiyetini koruduğu değerlendirilen Tamer, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
"VEFAT HABERİNİ ALDIM ŞOKTAYIM"
Şarkıcı yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Şarkıcının basın danışmanı, vefat haberini “10 dakika önce vefat haberini aldım, şoktayım” sözleriyle duyurdu.