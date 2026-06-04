Avrupa'nın en büyük nükleer tesisi olan Zaporijya Nükleer Güç Santrali’ne enerji sağlayan termik santral, sabah saatlerinde yoğun bombardımanın hedefi oldu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Zaporijya Nükleer Güç Santrali yakınlarındaki Zaporijya Termik Santrali’nin bu sabah ağır saldırılara maruz kaldığı yönünde bilgilendirildiklerini duyurdu.

PERSONEL SIĞINAKLARDA

UAEA gözlem ekibi, termik santral yönünden yoğun dumanların yükseldiğini bizzat rapor ederken, bölgede şiddetli "askeri hareketlilik" seslerinin yankılandığını kaydetti. Yağan bombalar nedeniyle termik santral personelinin güvenli sığınaklara çekilmek zorunda kaldığı aktardı.

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NÜKLEER FELAKET ENDİŞESİ: GERİYE SADECE TEK BİR HAT KALDI

Söz konusu termik santral, Zaporijya Nükleer Güç Santrali’ne elektrik sağlanmasında hayati bir rol üstleniyor. UAEA yetkilileri, "Gerçekleştirilen son yoğun saldırının, nükleer santralin dış dünyaya bağlı kalan son tek elektrik hattının da kopması konusunda ciddi endişe uyandırıyor. Enerji hattın şu an için hâlâ bağlı ve işler durumda" dedi.

UAEA BAŞKANI GROSSİ: SALDIRILAR DERHAL DURDURULMALI

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi de saldırılardan derin endişe duyduğunu ifade etti. Grossi, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde meydana gelebilecek uzun süreli bir elektrik kesintisinin nükleer tehlikeyi tetikleyebileceği uyarısında bulunarak, bölgedeki askeri saldırıların derhal durdurulması için taraflara çağrıda bulundu.

Mart 2022'den bu yana Rus ordusunun kontrolünde bulunan Zaporijya Nükleer Güç Santrali, elektrik arzının tamamen kesilmesi durumunda soğutma sistemlerinin devre dışı kalması ve nükleer erime riskiyle karşı karşıya kalma tehdidi taşıyor.

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ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ TÜRKİYE'YE YAKIN MI?

Zaporijya Nükleer Santrali Türkiye’ye coğrafi olarak orta yakınlıkta bir noktada bulunuyor. Ukrayna’nın güneydoğusunda yer alan santral, Türkiye’ye kuş uçuşu yaklaşık 1000-1200 kilometre mesafede.

Kırım Yarımadası'nın hemen kuzeyine konumlanan Zaporijya Nükleer Santrali Karadeniz bölgesine yakınlığı nedeniyle muhtemel bir nükleer riskte Türkiye’yi de etkileme ihtimali vatandaşların gündeminde.

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