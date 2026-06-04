Adana karpuzunda hasat sürerken birkaç hafta öncesinde üreticinin yüzünü güldüren kilogram fiyatı 25 liradan 18 liraya düştü. Kentte karpuzdan bu yıl 800 bin tondan fazla rekolte bekleniyor.

Karpuz denildiğinde ilk akla gelen yer olan Adana’da karpuz mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Adana'da coğrafi işaret tescilli karpuzun tarladaki kilogram fiyatı 25 liradan 18 liraya kadar geriledi.

Adana karpuzunda hasat sürüyor! Üreticinin sevinci yarım kaldı… Kilogramı 25 liradan 18 liraya düştü

Adana’nın Karataş ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki tarlalarda geçen ay başlayan hasat sürüyor. Kentte yaklaşık 110 bin dekarda karpuz ekimi yapıldığını dile getiren Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, hasadın yaz boyunca süreceğini söyledi.

Adana karpuzunda hasat sürüyor! Üreticinin sevinci yarım kaldı… Kilogramı 25 liradan 18 liraya düştü

“AVRUPA’DA CİDDİ TALEP SÖZ KONUSU”

Bu yıl 800 bin tondan fazla rekolte beklediklerini belirten İncefikir, şöyle konuştu:

Özellikle son yıllarda Adana karpuzuna yurt dışından talep ciddi şekilde arttı. Bunun nedeni karpuzlarımızın gerçekten tat, renk ve aroma olarak oldukça güzel olması. Irak'tan başlayarak Rusya ile Avrupa ve Orta Doğu'daki ülkelere karpuz ihraç ediyoruz. Orada ciddi talep söz konusu.

Adana karpuzunda hasat sürüyor! Üreticinin sevinci yarım kaldı… Kilogramı 25 liradan 18 liraya düştü

“VERİM BU YIL BİRAZ DAHA”

Karpuz üreticisi Kadir Çelik ise "Bu yıl ürünlerimizin verimi geçen yıla göre biraz daha iyi. Türkiye'nin her tarafına karpuz gönderiyoruz” dedi.

Adana karpuzunda hasat sürüyor! Üreticinin sevinci yarım kaldı… Kilogramı 25 liradan 18 liraya düştü

“YERİNİ HİÇBİR YER TUTMAZ”

Can Kocakaplan da Adana karpuzuna talebin yüksek olduğunu belirterek, "Bu yıl tonajlar geçen yıla göre biraz daha güzel. Türkiye'de Adana karpuzunun yerini hiçbir yer tutmaz. Antalya karpuzunu bitirip geldik. Adana karpuzu açıkta yetiştiği ve güneşi direkt aldığı için daha lezzetli ve tatlı” diye konuştu.

Adana karpuzunda hasat sürüyor! Üreticinin sevinci yarım kaldı… Kilogramı 25 liradan 18 liraya düştü

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