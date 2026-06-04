CHP İstanbul İl Kongresi ve kurultay iptali davasında karar çıktı! Dava reddedildi
CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nde alınan bütün kararların iptal edilmesi, kurultay ve kongrenin mutlak butlan ile yok hükmünde sayılması talebiyle açılan dava, reddedildi. Hakim, davadan feragat edildiğini, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili başka bir mahkemede de daha dava açtığını belirtti.
- Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada davacı avukatı mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.
- Mahkeme, davacıların davadan feragat etmesi nedeniyle davayı reddetti.
- Aynı konuda başka bir mahkemede yargılaması devam eden bir dava daha bulunduğu belirtildi.
- Daha önceki bir kararda İstanbul İl Kongresi'nin iptali talepleri reddedilmiş ve kurultayın iptali talebi ise dava şartı yokluğundan usulden reddedilmişti.
- İstinaf başvurusu üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak dosyayı yeniden yargılama için ilk derece mahkemesine göndermişti.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davada karar çıktı.
Ankara 3.Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya davalı CHP’nin avukatı Kadri Gökhan Sultan katılırken, davacı avukatı Onur Yusuf Üregen mazeret bildirerek katılmadı.
DAVA REDDEDİLDİ
Açılan davada, davacıların davadan feragat etmesi nedeniyle mahkemece davanın reddine karar verildi. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul İl Kongresi’nin iptalini isteyen davacıların davadan feragat ettikleri gerekçesiyle davanın reddedildiğini bildirdi. Aynı zamanda hakim söz konusu kurultay iptali davasının halihazırda başka bir mahkemede açılmış olduğunu, yargılamasının devam ettiğini belirtti.
NE OLMUŞTU?
CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nde "delegelere menfaat temin edilerek delegelerin iradelerinin fesada uğratıldığı" iddiasıyla, alınan bütün kararların iptal edilmesi, kurultay ve kongrenin mutlak butlan ile yok hükmünde sayılması talebiyle Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde de dava açılmıştı.
Mahkeme, 11 Eylül 2025'te görülen duruşmada, 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultay davasının Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam etmesi, mevcut durumda aynı konuda süren bir davanın olması gerekçesiyle davanın usulden reddine karar vermişti. Ayrıca mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanlığı aleyhine açılan davanın "pasif husumet yokluğu" nedeniyle reddine hükmetmişti.
İSTİNAFA TAŞINMIŞTI
Davacı vekili avukat Onur Yusuf Üregen'in karara itiraz etmesi üzerine dosya istinaf mahkemesine taşınmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin "pasif husumet yokluğu" gerekçesiyle davanın reddine ilişkin verdiği kararı, mazeretli olan davacı tarafın yokluğunda hüküm kurulması nedeniyle "hukuki dinlenilme hakkına aykırı" bulmuştu.
Tarafların delillerini sunmaları için verilen yasal süreler dolmadan karar verilmesinin de usul hatası olduğunu bildiren daire, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin verdiği kararı kaldırarak, dosyanın yeniden görülmesine karar vermişti.