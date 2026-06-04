CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nde alınan bütün kararların iptal edilmesi, kurultay ve kongrenin mutlak butlan ile yok hükmünde sayılması talebiyle açılan dava, reddedildi. Hakim, davadan feragat edildiğini, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili başka bir mahkemede de daha dava açtığını belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davada karar çıktı.

Ankara 3.Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya davalı CHP’nin avukatı Kadri Gökhan Sultan katılırken, davacı avukatı Onur Yusuf Üregen mazeret bildirerek katılmadı.

DAVA REDDEDİLDİ

Açılan davada, davacıların davadan feragat etmesi nedeniyle mahkemece davanın reddine karar verildi. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul İl Kongresi’nin iptalini isteyen davacıların davadan feragat ettikleri gerekçesiyle davanın reddedildiğini bildirdi. Aynı zamanda hakim söz konusu kurultay iptali davasının halihazırda başka bir mahkemede açılmış olduğunu, yargılamasının devam ettiğini belirtti.

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali davasında karar çıktı! Dava reddedildi

NE OLMUŞTU?

CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nde "delegelere menfaat temin edilerek delegelerin iradelerinin fesada uğratıldığı" iddiasıyla, alınan bütün kararların iptal edilmesi, kurultay ve kongrenin mutlak butlan ile yok hükmünde sayılması talebiyle Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde de dava açılmıştı.

Mahkeme, 11 Eylül 2025'te görülen duruşmada, 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultay davasının Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam etmesi, mevcut durumda aynı konuda süren bir davanın olması gerekçesiyle davanın usulden reddine karar vermişti. Ayrıca mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanlığı aleyhine açılan davanın "pasif husumet yokluğu" nedeniyle reddine hükmetmişti.

CHP İstanbul İl Kongresi ve kurultay iptali davasında karar çıktı! Dava reddedildi

İSTİNAFA TAŞINMIŞTI

Davacı vekili avukat Onur Yusuf Üregen'in karara itiraz etmesi üzerine dosya istinaf mahkemesine taşınmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin "pasif husumet yokluğu" gerekçesiyle davanın reddine ilişkin verdiği kararı, mazeretli olan davacı tarafın yokluğunda hüküm kurulması nedeniyle "hukuki dinlenilme hakkına aykırı" bulmuştu.

Tarafların delillerini sunmaları için verilen yasal süreler dolmadan karar verilmesinin de usul hatası olduğunu bildiren daire, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin verdiği kararı kaldırarak, dosyanın yeniden görülmesine karar vermişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası