Özgür Özel’in ‘mutlak buldan’ kararına yaptığı itirazı reddeden Yüksek Seçim Kurulu, kararın gerekçesini açıkladı. Açıklamada "İddiaların tespitine yönelik YSK'nın görevi yoktur. Mahkeme kararını Yargıtay inceler, YSK temyiz mercii değildir" denildi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayları için “mutlak butlan” ve tedbiren görevden uzaklaştırma kararı almıştı. Karar sonrasında CHP Genel Başkanlığı görevi düşen Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz başvurusunda bulunmuştu.

YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı: YSK temyiz mercii değil

Özel itiraz dilekçesinde şunları söylemişti:

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararı, seçim yargısı gözetiminde yapılmış ve ilçe seçim kurullarınca kesinleştirilmiş seçimleri ve mazbataları yok saymaktadır. Ancak Anayasa'nın 79. maddesi uyarınca 22. Olağanüstü Kurultay, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi, İstanbul 39. Olağan İl Kongresi ve 39. Olağan Kurultay'da yapılan seçimlerin iptali mümkün değildir. Bu kurultay ve kongreler sonucunda verilen mazbatalar iptal edilemez

İTİRAZ BAŞVURUSU REDDEDİLMİŞTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin mutlak butlan kararıyla ilgili itiraz başvurusunu reddetmişti. YSK Başkanı Serdar Mutta, YSK'nın mahkemelerin verdiği kararları bozma ya da onama gibi yetkisi olmadığını hatırlatmıştı.

YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı: YSK temyiz mercii değil

"YSK TEMYİZ MERCİİ DEĞİL"

YSK, ret kararının gerekçesini açıkladı. YSK tarafından yapılan açıklamada "Mahkeme kararını Yargıtay inceler, YSK temyiz mercii değildir. iddiaların tespitine yönelik YSK'nın görevi yoktur. Mutlak butlan kararının YSK tarafından denetlenmesi mümkün değildir" denildi.

YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı: YSK temyiz mercii değil

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin 'mutlak butlan' kararı verdi.

36'ncı Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin davayı 'konusuz kaldığı' gerekçesiyle sonuçlandıran kararını kaldırarak, kurultayın yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verdi.

Mahkeme ayrıca, kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve alınan kararların iptaline, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmetti.

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