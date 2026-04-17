Müzik dünyasını hüzne boğan 42 yaşındaki Rıza Tamer’in ani vefatının ardından, şarkıcının geçmişte yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Zorlu hayat öyküsüyle dikkat çeken Tamer’in sokakta kaldığı dönemde bir camide uyuduğu ve üzerinde seccade ile uyandığını anlattığı videosu yürek burktu.

Rıza Tamer’in vefat haberi sanat camiasında büyük üzüntüye neden olurken, genç müzisyenin hayatına dair bilinmeyen detaylar da yeniden konuşulmaya başlandı. Geçmişte yaşadığı zorluklarla sık sık gündeme gelen Tamer’in, sokakta kaldığı döneme ilişkin anlattıkları dikkat çekti.

Yaklaşık 2 ay önce katıldığı “Funda Karayel ile Yıldızlı Sohbetler” programında konuşan Tamer, o dönem yaşadıklarını samimi ifadelerle dile getirmişti. Sokakta kaldığı günlerde barınacak yer aradığını belirten Tamer, açık bulduğu bir camiye girerek burada uyuduğunu söyledi.

O DÖNEMDE CAMİYE SIĞINMIŞ

Geceyi camide geçirdiğini ve sabah uyandığında üzerinde bir seccade olduğunu fark ettiğini anlatan Tamer, bu anın kendisini derinden etkilediğini ifade etti. Bu süreçte duyduğu bir vaazın hayatında dönüm noktası olduğunu şöyle dile getirdi:

“Sokakta kalıyorsan, soğuksa biraz da cami kapısı yoklamaya başlarsın. Tamam biz sokaktayken kokuyoruz, günlerce yıkanmıyoruz ama yatmaya ihtiyacımız var bir yerde. Bir gün açık bir cami buldum malzeme almaya gittiğim yerde. Caminin içine girdim uyudum. Sabah erken kalkar giderim diye düşünmüştüm. Uyandığımda üstümde bir seccade örtülüydü ve sabah ezanı okunuyordu.”

Vefat eden Rıza Tamer'in yürek burkan anısı: ‘Uyandığımda üzerimde seccade örtülüydü’

“NAMAZLARA BAŞLADIM”

Yaşadığı zorlu sürecin ardından manevi olarak değişim yaşadığını aktaran Tamer, namaz kılmaya başladığını, zamanla hayatını toparladığını ve müziğe yeniden yöneldiğini şu sözlerle anlattı:

“Ertesi gün yine bir cami buldum, yine içine girip yattım. Birkaç gün sonra Cuma vaazında kulağım takıldı. Cuma namazına kadar uyumuşum, uyandırmamışlar beni. O kadar da nezaketliler yani. Kulağım takıldı bir baktım, hoca başka bir şey anlatıyor. Tüylerim diken diken oldu. Ondan sonra namazlara başladım. Ayaklarım yara içinde, leş durumdayım. Yavaş yavaş namazlarla birlikte temizlenmeye başladım, bir gitar aldım. Müzik yapmaya başladım, o camide kalmaya devam ettim bir süre. Yani birine gerçekten gönülden bir el uzatırsanız insanlar düzeliyor.”

