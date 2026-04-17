Rıza Tamer, sağlık durumuna ilişkin gelişmeler sonrası merak edilmeye başlandı. Tamer, Popstar Türkiye yarışmasıyla tanınmış ardından son yıllarda şarkılarıyla yeniden gündeme gelmişti. Peki, Rıza Tamer kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne? İşte hayatı ve biyografisi...

“Benden Sonra”, Yan" ve "Efendim gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Rıza Tamer, bu kez sağlık durumu nedeniyle gündeme geldi. Bodrum’da fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilen sanatçıyla ilgili son gelişmeler yakından takip edilirken Rıza Tamer'in hayatı ve biyografisi merak edildi.

RIZA TAMER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Rıza Tamer, 2004 yılında yayınlanan Popstar Türkiye yarışmasıyla tanınan isimler arasında yer alıyor. Kahramanmaraş doğumlu olduğu bilinen Tamer, yarışmadaki performansı, sahne enerjisi ve kendine güvenen tavırlarıyla dikkat çekmiş ve yarışmayı üçüncü sırada tamamlamıştı.

Yarışmanın ardından müzik kariyerine ara verse de, yıllar sonra yeniden gündeme gelmeyi başaran sanatçı özellikle “Benden Sonra” adlı şarkısıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

RIZA TAMER HASTALIĞI NE?

Edinilen bilgilere göre Rıza Tamer, Bodrum’un Konacık Mahallesi’nde bulunan evinde aniden fenalaştı. İddiaya göre rutin olarak kullandığı ilaçların ardından dinlenmek üzere uzanan sanatçı, bir süre sonra bulantı ve nefes darlığı şikayetleri yaşamaya başladı.

Durumun fark edilmesi üzerine yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi ve Tamer hastaneye kaldırıldı. Sanatçının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, rahatsızlığın kesin nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerden gelecek yeni bilgiler bekleniyor.

