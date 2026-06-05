Trabzonspor, bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Karadeniz fırtınasının yeni transferi Malinovskyi'nin alacağı ücret ve sözleşme detayları KAP'a bildirildi.

Trabzonspor, Ukraynalı deneyimli orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi'yi kadrosuna kattı. Serbest statüde bulunan yıldız futbolcu ile el sıkışan Karadeniz temsilcisi, transferin mali detaylarını da resmi bir açıklamayla duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, Malinovskyi ile 3 yıllık bağlayıcı sözleşme imzalandı.

Trabzonspor yeni transferini duyurdu! İşte Ruslan Malinovskyi'nin maliyeti

Deneyimli oyuncu, sözleşmenin ilk iki sezonu olan 2026/2027 ve 2027/2028 yıllarında yıllık 1 milyon 500 bin euro garanti ücretin yanı sıra her yıl için 500 bin euro imza parası alacak.

Ukraynalı orta sahanın sözleşmesinin son yılı olan 2028/2029 sezonunda ise kulüpten sadece 1 milyon 500 bin euro garanti ücret tahsil edeceği belirtildi.

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