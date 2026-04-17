“Benden Sonra”, “Deneme Tahtası” ve “Benim Yerime” gibi şarkılarıyla bilinen Rıza Tamer bulantı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Tamer'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Bodrum’da yaşayan ünlü sanatçı Rıza Tamer’in sağlık durumuna ilişkin endişe verici bir gelişme yaşandı.

ANİDEN FENALAŞTI

Edinilen bilgilere göre, olay akşam saatlerinde Bodrum’un Konacık Mahallesi’nde bulunan evinde meydana geldi. İddialara göre, rutin olarak kullandığı ilaçları aldıktan sonra dinlenmek amacıyla sırtüstü uzanan şarkıcı, bir süre sonra aniden fenalaştı.

BULANTI VE NEFES DARLIĞI ŞİKAYETİ VARDI

Rahatsızlığın ardından bulantı ve nefes darlığı yaşadığı öne sürülen Tamer için yakınları durumu vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine bildirdi.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, sanatçıya ilk müdahaleyi evinde yaptı. Durumunun ciddiyetini koruduğu değerlendirilen Tamer, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden henüz resmi ve detaylı bir açıklama yapılmazken, ilk belirlemelere göre şarkıcının hayati riskinin bulunduğu ve durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

RIZA TAMER KİMDİR?

“Benden Sonra”, “Deneme Tahtası” ve “Benim Yerime” gibi şarkılarla tanınan Rıza Tamer, müzik kariyerine Popstar Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda adım attı. Yarışmadaki performansı ve sahne enerjisiyle dikkat çeken sanatçı, finalde üçüncülük elde ederek geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Son yıllarda dijital platformlarda yayımladığı eserlerle müzik çalışmalarını sürdüren Tamer, özellikle kendine özgü yorumu ve tarzıyla dinleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyordu.

