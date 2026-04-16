Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda yaşanan saldırıların ardından çocuklardaki şiddet eğilimine ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi. Tepkiler çığ gibi büyürken, ünlü yapımcı Mustafa Uslu çocuklardaki şiddet eğiliminin artmasında televizyon dizilerinin etkili olduğunu savundu.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki arka arkaya meydana gelen olayların ardından toplumda artan endişe ve tartışmalar sürüyor. Uzman görüşlerinin yanı sıra sanat ve medya dünyasından da peş peşe açıklamalar geldi. Dizi ve filmlerin çocuk psikolojisi üzerindeki etkileri yeniden tartışma konusu oldu. Yapımcı Mustafa Uslu’nun açıklamaları da dikkat çekti.

Okul saldırıları sonrası yapımcı Mustafa Uslu’dan sert çıkış! Suçlamasının odağında diziler var

DİZİLERE ‘ŞİDDET’ ELEŞTİRİSİ

“Müslüm”, “Ayla” ve “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” gibi yapımlara imza atan Uslu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda özellikle ekranlardaki içeriklere dikkat çekti. Yapımcı, prime time kuşağında yer alan bazı dizileri eleştirerek, şiddet içeriklerinin normalleştirildiğini öne sürdü.

Uslu eski yapımlarda toplumsal değerleri ön plana çıkaran hikayelerin yer aldığını ifade etti. Günümüzde ise şiddet, intikam ve yasa dışı unsurların daha fazla işlendiğini ve bunun da izleyici üzerinde etkiler oluşturabileceğini vurguladı.

“MAFYA DİZİLERİ YAYINLANIYOR”

Mustafa Uslu, Instagram hesabından yayınladığı gönderide şunları kaleme aldı:

“Suçlu mu arıyorsunuz? İki gündür yüreğimiz yanıyor...

Ne yazık ki çocukların televizyon izlediği saatlerde, prime time kuşağında mafya dizileri yayınlanıyor.

Eline silah alanın kendi adaletini sağladığı, sanki devlet ve polis yokmuş gibi sokak çetelerinin kurulduğu, dar sokaklarda silahlı çatışmaların yaşandığı bir dünya... Üstelik tüm bu görüntüler; müzikle, özel efektlerle süslenip, ünlü oyuncularla parlatılarak ekranlara taşınıyor.”

“BİR ZAMANLAR SÜPER BABA VE BİZİMKİLER VARDI”

“Oysa bir zamanlar... Mahallenin Muhtarları vardı.

Süper Baba vardı... Bizimkiler vardı... Orada silah yoktu, çatışma yoktu.

İnsan vardı... Komşuluk vardı... Vicdan vardı.

Bugün ise... Aynı saatlerde çocuklara; şiddet, güç, intikam ve yasa dışı düzen 'normal' gibi sunuluyor.

Ve biz, maalesef bunu sadece izlemekle kalmıyor... Alışıyoruz.”

“KAYBEDİLEN PARA DEĞİL, BİR KUŞAK”

“Suçlu mu arıyorsunuz?

Bu dizileri yayınlayıp milyonlarca dolar kazanan kanallar... Reklam aralarında yer alan şirketler... Bu projelerde yer alan oyuncular, senaristler, yönetmenler, yapımcılar...

Hatta bu dizilerde oynayan yüzleri reklamlarında kullanmaya devam eden markalar... Bankalar… Belki milyonlar kazandınız, kazanmaya da devam ediyorsunuz. Ama kaybettiğimiz şey para değil... Bir kuşak. Başımız sağ olsun.”

