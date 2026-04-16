Kahramanmaraş ’ta yaşanan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği olay , Türkiye genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Okuldaki saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilirken, yaralıların tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sosyal medyada olaya ilişkin tepkiler art arda gelirken, birçok ünlü isim de yaşananlara sessiz kalmadı.

14 yaşındaki İsa Aras Mersinli , eğitim gördüğü okula çantasında 5 tabanca ve 7 şarjörle geldi. Mersinli, beşinci sınıf öğrencilerinin bulunduğu sınıfta çok sayıda kişiye ateş açtı, ardından aynı silahla hayatına son verdi.

10 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı olay Türkiye’yi hüzne boğarken, ünlü isimlerin de peş peşe taziye ve tepki mesajları paylaştığı görüldü.

Demet Özdemir: Çok üzgünüm. Artık kelimem kalmadı. Kelimeler boğazıma düğümlendi. Başımız sağ olsun.

Seda Bakan: Denilecek şey çok ama doğru kelimelerle ifade etmek zor. Başımız sağ olsun.

Sibel Can: Ülke olarak derin bir üzüntü içindeyiz. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim kurumlarını hedef alan bu menfur saldırılara şiddetle karşı çıkıyoruz. Kahramanmaraş'ta meydana gelen saldırıda yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor ailelerine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı temenni ediyorum.

Şanlıurfa'da saldırıdan etkilenen herkese ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum.