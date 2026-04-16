Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ünlüler tepki gösterdi
Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği olay, Türkiye genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Okuldaki saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilirken, yaralıların tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sosyal medyada olaya ilişkin tepkiler art arda gelirken, birçok ünlü isim de yaşananlara sessiz kalmadı.
Korkunç olay dün Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana geldi.
14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, eğitim gördüğü okula çantasında 5 tabanca ve 7 şarjörle geldi. Mersinli, beşinci sınıf öğrencilerinin bulunduğu sınıfta çok sayıda kişiye ateş açtı, ardından aynı silahla hayatına son verdi.
10 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı olay Türkiye’yi hüzne boğarken, ünlü isimlerin de peş peşe taziye ve tepki mesajları paylaştığı görüldü.
Demet Özdemir: Çok üzgünüm. Artık kelimem kalmadı. Kelimeler boğazıma düğümlendi. Başımız sağ olsun.
Seda Bakan: Denilecek şey çok ama doğru kelimelerle ifade etmek zor. Başımız sağ olsun.
Sibel Can: Ülke olarak derin bir üzüntü içindeyiz. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim kurumlarını hedef alan bu menfur saldırılara şiddetle karşı çıkıyoruz. Kahramanmaraş'ta meydana gelen saldırıda yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor ailelerine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı temenni ediyorum.
Şanlıurfa'da saldırıdan etkilenen herkese ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum.
Tuba Büyüküstün: İnsan ne diyeceğini ne hissedeceğini bilemiyor. Çocuklar… Çocuklarımız, öğretmenlerimiz, okullarımız… Ne oldu da memleketimizde hiç olmayacak şeyler olmaya başladı. Sebepler ne? Düşünmek lazım, sonuçlar çıkarmak, çözüm bulmak lazım. Sanki…
Türkan Şoray: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara saldırıda, bugün annelerin ve sabah okula öperek gönderdikleri çocukları eve geri dönmeyecekler. Acılarını yüreğimden paylaşıyorum. Onlara dayanma gücü diliyorum. O öğretmenimiz artık öğrencilerine ışık saçamayacak. Bu yaşananlar hepimizin ortak acısı. Şaşkınım ve çok üzgünüm. Sözün bittiği yerdeyiz. Yaralanan öğrencilerimize de acil şifalar diliyorum.
Derya Baykal: Çocuklarımızın yeri korku değil, güven olmalı. Çok üzgünüm çok... Kaybettiklerimize rahmet, yaralılara acil şifa, acılı ailelere başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.
Demet Akalın: İnanılır gibi değil ne oldu bu çocuklara? O kadar mühimmatı nasıl ve nereden bulmuş? Üzgünüm aşırı üzgünüm.
Demet Akbağ: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullarda gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Edis: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan haince saldırılar çok üzücü. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum.
Zeynep Bastık: Kahramanmaraş’ta bir okulda eğitim- öğretim yuvasında bir öğrenci tarafından planlanan ve gerçekleştirilen bu hain saldırı gerçekten çok yıkıcı ve yaralayıcı. Çok çok üzgünüm. Tüm hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Anıl Altan: Kaybettiklerimiz canlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar dilerim. Yaralılar ve etkilenenlere geçmiş olsun. Acil şifalar Kahramanmaraş.
Nebahat Çehre: Hüzün içindeyiz. Şiddetin karşısındayız. Başımız sağ olsun.
Burak Yörük: Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun.