CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Görkem Duman dahil gözaltına alınan 54 şüpheliden 42'si tutuklandı. Soruşturma kapsamında yapılan dijital materyal incelemelerinde ise Görkem Duman'ın kirli rüşvet çarkı ortaya çıkarıldı.

İzmir Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı.

Buca Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Genç

"400'Ü HEMEN YOLLAYABİLİR MİSİN?"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın Buca Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Genç ile WhatsApp'ta rüşvet görüşmesi yaptığı tespit edildi. Başkan Duman'ın "400'ü hemen yollayabilir misin?" dediği ve rüşvet olarak gönderilen parayı aldığı belirlendi.

Buca Belediyesi'nde rüşvet çarkı deşifre oldu! WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı

Genç'in de Duman'a 400 bin TL'nin dekontunu gönderdiği, 200 bin TL'yi de aradığını söylediği görüldü.

Buca Belediyesi'nde rüşvet çarkı deşifre oldu! WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı

"ÇAMLIKULE RÜŞVET PARASI"

Sabah'ta yer alan habere göre soruşturma kapsamında Romega Yapı sahibi Rıdvan Demir'in telefonunda yapılan incelemelerde de rüşvet konulu görüşmeler bulundu. Demir'in, 'Selo' adıyla kayıtlı bir kişiyle WhatsApp üzerinden yaptığı görüşmede bir IBAN numarası atıp, "50 bin TL at buna abi. Çamlıkule rüşvet parası" yazdığı görüldü.

ANAHTAR KELİMELER DİKKAT ÇEKTİ

Başkan Duman'ın asistanı Yağmur Güçerek'in telefonundaki mesajlarda ise "ihale, ada/parsel, para, belediye, banka" gibi soruşturmaya konu anahtar kelimeler kullandığı belirlendi.

Görkem Duman

42 KİŞİ TUTUKLANDI

Buca Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden aralarında Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 42 kişi tutuklandı. 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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