Buca Belediyesi'nde rüşvet çarkı deşifre oldu! WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı
CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Görkem Duman dahil gözaltına alınan 54 şüpheliden 42'si tutuklandı. Soruşturma kapsamında yapılan dijital materyal incelemelerinde ise Görkem Duman'ın kirli rüşvet çarkı ortaya çıkarıldı.
- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, Buca Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Genç ile WhatsApp üzerinden rüşvet pazarlığı yaptığı ve 400 bin TL aldığı tespit edildi.
- Romega Yapı sahibi Rıdvan Demir'in telefonunda, 'Çamlıkule rüşvet parası' adı altında 50 bin TL gönderildiğine dair mesajlar bulundu.
- Başkan Duman'ın asistanı Yağmur Güçerek'in telefonunda ise 'ihale, ada/parsel, para, belediye, banka' gibi soruşturmayla ilgili anahtar kelimeler kullanıldığı belirlendi.
- Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden 42'si tutuklandı.
İzmir Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni detaylar ortaya çıktı.
"400'Ü HEMEN YOLLAYABİLİR MİSİN?"
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın Buca Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Genç ile WhatsApp'ta rüşvet görüşmesi yaptığı tespit edildi. Başkan Duman'ın "400'ü hemen yollayabilir misin?" dediği ve rüşvet olarak gönderilen parayı aldığı belirlendi.
Genç'in de Duman'a 400 bin TL'nin dekontunu gönderdiği, 200 bin TL'yi de aradığını söylediği görüldü.
"ÇAMLIKULE RÜŞVET PARASI"
Sabah'ta yer alan habere göre soruşturma kapsamında Romega Yapı sahibi Rıdvan Demir'in telefonunda yapılan incelemelerde de rüşvet konulu görüşmeler bulundu. Demir'in, 'Selo' adıyla kayıtlı bir kişiyle WhatsApp üzerinden yaptığı görüşmede bir IBAN numarası atıp, "50 bin TL at buna abi. Çamlıkule rüşvet parası" yazdığı görüldü.
ANAHTAR KELİMELER DİKKAT ÇEKTİ
Başkan Duman'ın asistanı Yağmur Güçerek'in telefonundaki mesajlarda ise "ihale, ada/parsel, para, belediye, banka" gibi soruşturmaya konu anahtar kelimeler kullandığı belirlendi.
42 KİŞİ TUTUKLANDI
Buca Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden aralarında Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 42 kişi tutuklandı. 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.