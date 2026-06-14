Gözler 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İtalya'yı ararken futbolseverler ''İtalya Dünya Kupası'nda yok mu, neden katılmadı?'' sorularını gündeme taşıdı. Dört kez dünya şampiyonu olan İtalya Avrupa Elemeleri play-off finalinde Bosna Hersek'e elenmişti. İşte, 2026 Dünya Kupası'ndaki 48 ülke ve gruplar...

utbol kamuoyunda büyük yankı uyandıran sonuç sonrasında İtalya'da hem federasyon yönetimine hem de teknik ekibe yönelik eleştiriler arttı. Dünya futbolunun geleneksel güçlerinden biri olarak kabul edilen ülkenin bir kez daha finallere katılamaması, spor gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Peki, İtalya Dünya Kupası'nda yok mu, neden katılmadı?

İtalya Dünya Kupasında yok mu, neden katılmadı? İşte 2026 Dünya Kupasındaki 48 ülke

İTALYA DÜNYA KUPASI'NDA YOK MU?

Dünya futbolunun en başarılı milli takımlarından biri olan İtalya 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer almıyor. Dört kez dünya şampiyonluğu yaşayan gök-mavililer, Avrupa Elemeleri'nde Bosna Herkesek'e mağluk olarak turnuva dışında kaldı.

2021 yılında Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasına rağmen Dünya Kupası bileti alamaması, ülkede büyük hayal kırıklığına neden olmuştu. 2018 ve 2022 Dünya Kupaları'nın ardından 2026 organizasyonunda da İtalya mücadele edemeyecek.

İtalya Dünya Kupasında yok mu, neden katılmadı? İşte 2026 Dünya Kupasındaki 48 ülke

İTALYA DÜNYA KUPASI NEDEN KATILAMADI?

İtalya Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde doğrudan katılım hakkı elde edemediği için play-off aşamasında mücadele etmek zorunda kaldı.

Play-off finalinde Bosna Hersek ile karşılaşan İtalyanlar, büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibini geçemedi. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu final maçında Bosna Hersek penaltılarda İtalya'yı 4-1 yenerek Dünya Kupası vizesi aldı, İtalya ise elendi.

İtalya Dünya Kupasında yok mu, neden katılmadı? İşte 2026 Dünya Kupasındaki 48 ülke

2026 DÜNYA KUPASI'NDA HANGİ ÜLKELER VAR?

2026 DÜNYA KUPASI GRUPLARI:

A GRUBU: Meksika, Güney Kore, Çek Cumhuriyeti, Güney Afrika

B GRUBU: Kanada, Bosna Hersek, Katar, İsviçre

C GRUBU: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya

D GRUBU: ABD, Paraguay, Avustralya, Türkiye

E GRUBU: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador

F GRUBU: Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus

G GRUBU: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda

H GRUBU: İspanya, Cape Verde (Yeşil Burun Adaları), Suudi Arabistan, Uruguay

I GRUBU: Fransa, Senegal, Irak, Norveç

J GRUBU: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün

K GRUBU: Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan, Kolombiya

L GRUBU: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama

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