Amy Winehouse’a ait kan lekeli bale pabuçları, Los Angeles’taki müzayedede satın alındıktan sonra Ankaralı koleksiyoner Özgür Çift’in arşivinde ortaya çıktı ve 700 bin dolara varan uluslararası tekliflerle yeniden gündeme geldi.

İngiliz müzisyen Amy Winehouse'a ait kan lekeli bale pabuçları, Los Angeles'ta düzenlenen müzayedede bunları 3 bin 900 dolara satın alan Ankaralı Özgür Çift'in koleksiyonunda yer alıyor.

2011'de 27 yaşında hayatını kaybeden sanatçının bale pabuçları, sonradan ortaya çıkan hikâyesi, sanatçının babası Mitch Winehouse ile stilistleri arasında davaya konu olması ve ulaştığı değerle koleksiyon dünyasının dikkatini çekti.

Türk koleksiyoner 4 bin dolara aldı 700 bin $’a satmadı

Pabuçların, Özgür Çift'in arşivinde bulunduğunun öğrenilmesi üzerine uluslararası koleksiyonerlerden 700 bin dolara varan teklifler gelmeye başladı. Çift'in koleksiyonunda, söz konusu pabuçların yanı sıra Winehouse tarafından 2008 Brit Awards'ta giyilen kırmızı ekoseli korse, anaokulu yıllarında yapılan otoportre el çizimi ve sahnede kullandığı ana mikrofonu da dâhil olmak üzere 100'ün üzerinde özel eşyası bulunuyor.

Yaklaşık 26 yıldır farklı sanatçılara ait özel eşyaları topladığını belirten Özgür Çift, koleksiyonunun şarkıcının 27 yıllık hayatının tüm safhalarını gözler önüne serdiğini söyledi.

