Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren saldırılar devam ederken, müttefikler arasındaki kafa karışıklığı zirve yaptı. ABD yönetimi savaşın haftalar içinde sona ereceğini açıklarken, İsrail ordusu Fısıh Bayramı’nı hedef göstererek saldırıların dozunun artacağını duyurdu.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik devam eden saldırıları hakkında ABD basınına açıklamalarda bulundu.

Wright, "Bu çatışmanın önümüzdeki birkaç hafta içinde kesinlikle sona ereceğini düşünüyorum, belki de daha erken. Ancak çatışma önümüzdeki birkaç hafta içinde sona erecek ve ardından enerji arzında bir toparlanma ve fiyatlarda bir düşüş göreceğiz" dedi.

ABD, Kasım ayındaki Kongre ara seçimleri öncesi tavan yapan petrol fiyatlarını aşağı çekmek ve enerji arzını toparlamak isterken; İsrail'de ise tam tersine savaş tamtamları çalıyor.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright

İSRAİL'DEN İTİRAZ VAR

İsrail ordusu sözcüsü Efi Defrin, CNN’e verdiği röportajda ABD’ye adeta meydan okudu. Defrin, ordu için bir zaman sınırlaması olmadığını vurgulayarak, "En azından Nisan ortasındaki Fısıh Bayramı'na kadar, yani 3 hafta daha saldırı planlarımız hazır. Önümüzde binlerce hedef daha var" dedi.

Washington-Tel Aviv hattında 'zaman' savaşı: ABD 'bitiyor' dedi, İsrail ateş püskürdü! İngiliz basını 'veba' benzetmesi yaptı

STOK KRİZİ DEVAM EDİYOR

Devrim Muhafızları, 2 bin 300 kilometre menzilli stratejik füzelerin ilk kez İsrail’in hava komuta merkezlerine karşı kullanıldığını iddia etti.

Tahran’ın gövde gösterisine karşılık, İsrail cephesinde panik havası hakim. Füze önleyici stokları hızla tükenen Netanyahu yönetimi, savunma altyapısını ayakta tutabilmek için 2,6 milyar şekeli gözden çıkardı.

Washington-Tel Aviv hattında 'zaman' savaşı: ABD 'bitiyor' dedi, İsrail ateş püskürdü! İngiliz basını 'veba' benzetmesi yaptı

THE GUARDİAN'DAN TRUMP ANALİZİ: "AMERİKA'YI YENİDEN KAYBETTİRİYOR"

Öte yandan İngiliz The Guardian gazetesinin deneyimli dış politika yorumcusu Simon Tisdall, yayınladığı analizde Donald Trump’ın İran politikasını "tarihi bir başarısızlık" olarak nitelendirdi.

ABD itibarının Afganistan ve Irak’tan daha ağır bir yara aldığını belirten analizde şu ifadeler kullanıldı

"Donald Trump dünya için bir numaralı halk düşmanıdır. Başlattığı ama durduramadığı bu yasadışı savaşı her geçen gün kaybediyor. Trump, bir planı olmayan adamdır."

"SAVAŞIN MALİYETİ HAFTADA 11 MİLYAR DOLAR"

Tisdall, yükselen enerji fiyatlarının faturasını yoksul ülkelerin ödediğini belirterek şu çarpıcı benzetmeyi yaptı:

"Trump yeni bir 'veba'dır, o yeni COVID'dir. ABD'nin stratejik zafiyeti yüzünden Hürmüz Boğazı mayınlarla döşendi ve kapatıldı. Ceset torbaları eve dönmeye başladı ve bu savaşın ABD'ye maliyeti haftalık 11 milyar doları aşmış durumda."

Washington-Tel Aviv hattında 'zaman' savaşı: ABD 'bitiyor' dedi, İsrail ateş püskürdü! İngiliz basını 'veba' benzetmesi yaptı

İSRAİL VE NETANYAHU'YU YERDEN YERE VURDU

The Guardian yazarı, İsrail ordusunun saldırılarını "devlet terörü" olarak tanımlarken, Trump’ın Netanyahu’nun en kötü içgüdülerini serbest bıraktığını yazdı:

"İsrail, İran ve Lübnan'ı Gazze gibi yapmak, buraları kalıcı hava saldırı bölgelerine çevirmek istiyor. Trump ve onun 'İncil sallayan' sözcüsü Hegseth, başarısızlığı 'görev tamamlandı' yalanıyla örtmeye çalışıyor. Ancak gerçek şu: İran'ın nükleer stokları bombalarla yok edilemeyecek bir bilimsel birikime sahip."

MÜTTEFİKLER DEHŞET İÇİNDE

İngiltere dahil müttefik devletlerin Trump’ın kibirli tavrından dolayı dışlandığını belirten yazar, çarpıcı bir çağrıyla son buldu:

"Trump, Harg Adası petrol terminalini adeta 'eğlence olsun diye' bombalayarak küresel fiyatları patlatıyor. Dünyada adalet varsa, Trump ve Netanyahu savaş suçlarından yargılanmalı ve tazminat ödemelidir. Bu Beyaz Saray fiyaskosu artık durdurulmalı."

Haberle İlgili Daha Fazlası