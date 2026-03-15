Sakaryaspor, Vanspor FK'yi 2 golle geçti
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında ağırladığı İmaj Altyapı Vanspor FK'yi 2-1 yendi.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Turgut Doman, Emre Doğu, Çağrı Yıldırım
Sakaryaspor: Szumski, Batuhan Çakır, Pena Flores (Dk.66 Teixeira), Emre Demir (Dk.75 Soro), Kerem Şen, Serkan Yavuz, Aladdin Okumuş (Dk.82 Emrecan Terzi), Fofana (Dk. 82 Zwolınski), Burak Bekaroğlu, Melih Bostan (Dk.66 Owusu) Poyraz Efe Yıldırım
İmaj Altyapı Vanspor FK : Çağlar Şahin Akbaba, Zan Jevsenak, Emil Hostikka, Nougueria (Dk. 68 Oğulcan Çağlayan), Oulare, Embolo, Batuhan İşçiler (Dk.68 Sebahattin Destici), Mehmet Özcan, Emir Bars (Dk.68 Mamah), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Medeni Bingöl (Dk.35 Badara Traore)
Goller : Dk.29 Fofana, Dk. 90+4 Teixeira (Sakaryaspor), Dk. 61 Emil Hostikka (İmaj Altyapı Vanspor FK)
Sarı katlar: Dk.60 Melih Bostan, Dk.66 Burak Bekaroğlu (Sakaryaspor), Dk. 45 Zan Jevsenak, Dk. 83 Oulare, Dk.90+2 Traore (İmaj Altyapı Vanspor FK)
Kırmızı kart: Dk. 90+5 Teixeria (Sakaryaspor)