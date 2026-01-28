Anadolu Ajansı
İçinde 16 kişi vardı! Kolombiya'da küçük uçak radardan kayboldu
Kolombiya'da içinde 16 kişi bulunan küçük uçak, radardan kayboldu. Yetkililer, geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlattı.
Kolombiya Devlet Hava Yolları'na bağlı Satena şirketine ait küçük bir uçak, içinde 16 kişiyle Kuzey Santander bölgesinde radardan kayboldu ve geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
- Kolombiya Devlet Hava Yolları'na ait Satena şirketine bağlı Beech 1900D tipi küçük uçak radardan kayboldu.
- Uçakta 13 yolcu ve 3 mürettebat olmak üzere toplam 16 kişi bulunuyordu.
- Olay, Kuzey Santander bölgesine bağlı La Playa de Belen kasabası civarında meydana geldi.
- Uçağın Kuzey Santander'deki Ocana kentine gittiği ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.
Kolombiya Devlet Hava Yollarına ait ve Satena Hava Yolu şirketine bağlı Beech 1900D tipi küçük uçak, Kuzey Santander bölgesine bağlı La Playa de Belen kasabası civarında radardan çıktı.
TOPLAM 16 KİŞİ VARDI
Yetkililer, içinde 13 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu uçağı bulmak için geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldığını duyurdu.
Uçağın Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Ocana kentine gittiği ve normal şartlarda yerel saatte 12.10'da inmesinin planlandığı bilgisi paylaşıldı.
